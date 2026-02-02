Supermicro презентувала нову 10U систему з повітряним охолодженням на базі AMD Instinct MI355X GPU

2 февраля 2026 г., 12:35

0

Tweet

За інформацією ASBIS, компанія Supermicro розширила своє портфоліо рішень для штучного інтелекту. На конференції Supercomputing 2025 у Сент-Луісі було представлено 10U Air-Cooled AI Server, що працює на графічних процесорах AMD Instinct MI355X.



Ця система стала важливим доповненням до архітектури Data Center Building Block Solutions (DCBBS), яка дозволяє клієнтам швидко масштабувати інфраструктуру, скорочувати час розробки та прискорювати вихід продуктів на ринок.



Новий сервер AS -A126GS-TNMR від Supermicro — це потужна платформа для навчання та інференсу моделей штучного інтелекту, яка поєднує 10U формфактор із високою щільністю GPU; повітряне охолодження, що робить систему доступною для більшості дата-центрів без потреби у дорогих рідинних рішеннях; гнучку архітектуру, яка дозволяє інтегрувати систему у різні конфігурації та масштабувати її відповідно до потреб бізнесу.



Серед ключових характеристик AMD Instinct MI355X слід зазначити архітектуру CDNA4 (TSMC 3nm/6nm FinFET); наявність 16 384 потокових процесорів, 256 обчислювальних юнітів, 1024 матричних ядер; пам’ять 288 GB HBM3e з шиною 8192-біт та пропускною здатністю 8 TB/s; продуктивність до 10,1 PFLOPs у форматах MXFP4 та MXFP6; підтримка нових форматів даних для AI, оптимізація під інференс та навчання моделей.



Система забезпечує до 4-кратного зростання AI-обчислень у порівнянні з попереднім поколінням та до 35-кратного прискорення інференсу. А завдяки повітряному охолодженню рішення можна впроваджувати у стандартних дата-центрах без додаткових витрат.



Оптимізоване споживання енергії відповідає сучасним вимогам до «зелених» дата-центрів.



Архітектура DCBBS дозволяє швидко нарощувати ресурси відповідно до зростання клієнтських потреб.



Система придатна як для навчання великих мовних моделей, так і для інференсу у реальному часі, що робить її універсальним інструментом для різних галузей — від фінансів до охорони здоров’я.



Сфери застосування рішення: аналіз великих масивів даних, прогнозування ринкових трендів, автоматизація ризик-менеджменту; обробка медичних зображень, підтримка діагностики, моделювання нових ліків; оптимізація мереж, прогнозування навантажень, впровадження інтелектуальних сервісів; моделювання кліматичних процесів, геномні дослідження, фізичні симуляції; роздрібна торгівля та e-commerce.



Запуск нового рішення демонструє прагнення Supermicro зміцнити позиції на ринку AI-інфраструктури. Використання AMD Instinct MI355X GPU дозволяє досягти балансу між продуктивністю та вартістю, що особливо важливо для компаній, які працюють у сфері масштабних обчислень.



Це рішення також відповідає глобальним тенденціям — зростанню попиту на високощільні, енергоефективні та гнучкі серверні системи, які можуть підтримувати навчання моделей нового покоління.



Вік Маляла, старший віце-президент з технологій та AI у Supermicro, зазначив: «Наше нове рішення на базі AMD Instinct MI355X GPU забезпечує клієнтам безпрецедентну продуктивність у середовищах з повітряним охолодженням. Це відкриває шлях до масштабування AI без додаткових витрат на складні системи охолодження».



Новий 10U Air-Cooled AI Server від Supermicro — це майбутнє дата-центрів, де ключову роль відіграють щільність, ефективність та універсальність. Для клієнтів це означає можливість знизити витрати, збільшити продуктивність та відповідати екологічним стандартам, що стає критично важливим у сучасному світі.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI