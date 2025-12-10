 
Ubiquiti розширює асортимент джерел безперебійного живлення UniFi

10 декабря 2025 г., 15:35

Компанія Ubiquiti розширює екосистему ДБЖ UniFi новими моделями, інформує ASBIS. Ці джерела безперебійного живлення розроблені для безперервного підключення та інтегруються безпосередньо в мережу UniFi, надаючи повний огляд і контроль над електропостачанням.

Модель Tower забезпечує потужність 1 кВА, має батарею 108 Вт·год з можливістю гарячої заміни та десять розеток. Дозволяє захистити техніку від стрибків напруги. Підтримка NUT для сторонніх систем гарантує гнучку інтеграцію з популярними рішеннями.

Своєю чергою ДБЖ 2U дозволяє зберегти роботу критичних систем завдяки резервному живленню 1,44 кВА та зручній інтеграції з UniFi – усе це в компактному ДБЖ 2U для монтажу в стійку. Має вісім розеток та змінну батарею на 216 Вт·год для швидкої заміни. Забезпечує захист від перенапруги, підтримує NUT для сторонніх систем, а також повну інтеграцію з UniFi OS та UniFi Network.

