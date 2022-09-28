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Apple відмовилася від плану по збільшенню виробництва iPhone через падіння попиту

28 сентября 2022 г., 14:15

Згідно з інформацією Bloomberg, компанія Apple відкорегувала плани на збільшення виробництва нових iPhone в цьому році після того, як очікуваний сплеск попиту не виправдався.

Як пише агентство, виробник наказав постачальникам згорнути зусилля по збільшенню збірки її флагманського сімейства iPhone на 6 мільйонів одиниць у другій половині цього року.

Замість цього Купертіно буде намагатися випустити 90 мільйонів телефонів за цей період, що майже стільки ж, скільки рік тому і відповідає початковому прогнозу Apple, який прозвучав цього літа, йдеться в повідомленні.

Попит на більш дорогі моделі - iPhone 14 Pro - вище, ніж на версії початкового рівня, і як мінімум один постачальник Apple переносить виробничі потужності з більш дешевих iPhone на преміум-моделі, повідомляє Bloomberg.

Цього тижня Apple заявила, що почне виробництво iPhone 14, анонсованого на початку цього місяця, в Індії, оскільки технологічний гігант переміщує частину свого виробництва з Китаю.

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