"Армії дронів" закупила 78 мультикоптерів Matrice та 20 дронів-розвідників Fly Eye

26 июля 2022 г., 8:15

Як повідомив міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, підписані перші договори на 260,5 мільйонів гривень на закупівлю безпілотників для "Армії дронів".



Це 78 мультикоптерів Matrice, які оснащені технологією штучного інтелекту. Вони вміють записувати високоякісні відео, фокусуватись на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку.



Також мова йде про 2 наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate, які придбали завдяки ініціативі Monobank. Готуємо маркери, щоб ви могли залишити на них послання окупантам.



"Ну, і суперзірка закупівлі - 20 Fly Eye, одні з найкращих дронів-розвідників в світі. Ми придбали їх в тому числі завдяки дуже великому внеску від підприємця у сфері космічних технологій Максима Полякова, який добре розуміє важливість технологічної переваги на фронті. Максим перерахував на "Армію дронів" понад 100 мільйонів гривень! Дякуємо за таку підтримку!", зазначив Михайло Федоров.



Донатите та дронатите для "Армії дронів" можна на сторінці.

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