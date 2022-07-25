Samsung анонсувала друге покоління розумних накопичувачів SmartSSD

25 июля 2022 г., 17:15

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Компанія Samsung Electronics випустила друге покоління накопичувачів SmartSSD, які оснащені процесором.



На відміну від поширених звичайних твердотільних накопичувачів, Samsung SmartSSD може обробляти дані безпосередньо, тим самим зводячи до мінімуму їх передачу між центральним процесором, графічним адаптером та оперативною пам'яттю. Ця технологія дозволяє уникнути вузьких місць, які часто виникають при переміщенні даних між пристроями зберігання та ЦП, що призводить до помітного підвищення продуктивності системи та значно вищої енергоефективності.



За задумом розробників, SmartSSD відіграватиме все більш важливу роль, особливо з широким поширенням технологій наступного покоління, таких як штучний інтелект, машинне навчання та 5G/6G, де потрібна обробка великих обсягів даних.



Використовуючи програмне забезпечення та інтелектуальну власність (IP), розроблені клієнтами, а також вбудовані ядра Arm, Samsung SmartSSD другого покоління забезпечує набагато ефективнішу обробку даних. У порівнянні зі звичайними твердотільними накопичувачами для ЦОДів час обробки запитів до бази даних, що потребують інтенсивного сканування, може бути скорочено більш ніж на 50%, енергоспоживання – до 70%, а завантаження ЦП – до 97%.



Нагадаємо, що з моменту розробки у 2020 році спільними зусиллями Samsung та AMD перше покоління SmartSSD поставляється глобальним ІТ-компаніям, включаючи постачальників платформ відеозв'язку.



«Завдяки адаптивним однокристальним системам Xilinx Versal від AMD твердотільні накопичувачі Samsung SmartSSD другого покоління забезпечують підвищену ефективність ЦП та значно знижують енергоспоживання внаслідок ефективної інтеграції обчислювальних функцій та функцій зберігання даних у центрах обробки даних, — каже Сіна Солтані, корпоративний віцепрезидент з продажу AECG, Центри обробки даних та комунікаційна група в AMD. «Оскільки програми, що інтенсивно використовують дані, продовжують зростати, Samsung SmartSSD другого покоління будуть забезпечувати чудову продуктивність та ефективність, необхідні для цього ринку, що розширюється».



Повідомляється, що Samsung Electronics докладає значних зусиль зі стандартизації технології SmartSSD завдяки тісній співпраці з Асоціацією виробників мереж зберігання даних (SNIA) та NVM Express, прагнучи розширити межі пристроїв SmartSSD внаслідок технологічної перевірки для широкого спектра додатків.

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