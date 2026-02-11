Битва титанів 2026: Snapdragon X2 Elite обходить Apple M5 у ключових бенчмарках

11 февраля 2026 г., 11:45

0

Tweet

Ера ARM-процесорів для Windows-ПК офіційно перейшла у фазу домінування. Згідно з першими тестами передсерійних зразків, новий чіп Qualcomm Snapdragon X2 Elite не просто наздогнав, а й суттєво випередив новітній Apple M5 у багатопотокових обчисленнях та професійних завданнях.



Хоча офіційний реліз пристроїв на базі другого покоління Snapdragon X очікується в першій половині 2026 року, видання Hardware Canucks вже отримало доступ до тестового зразка (модель X2E-88). І це при тому, що протестований чіп навіть не є флагманом лінійки — над ним стоїть ще потужніший Elite Extreme (X2E-96-100).



У тестах Cinebench Snapdragon X2 Elite продемонстрував виняткову ефективність, попри «сирі» драйвери та бета-версію прошивки.

Так у багатоядерному тесті (Multi-core) Snapdragon X2 Elite (31W) отримав 1432 бали, Apple M5 (26W) - 1153 бали, Intel Panther Lake (Ultra X9 388H) - 972 бали, AMD Ryzen AI 9 HX 370 - 925 балів.

Проте Apple все ще утримує лідерство в одноядерному тесті (Single-core): чіп M5 набрав 200 балів проти 146 у X2 Elite. Однак в усіх інших аспектах Qualcomm впевнено обходить конкурентів від Intel та AMD.



Справжня сила архітектури Qualcomm розкрилася в реальних робочих сценаріях. У тестах на рендеринг та кодування відео Snapdragon X2 продемонстрував майже двократну перевагу над рішеннями Apple та Intel.

У Blender 5.01 час рендерингу кадру Snapdragon X2 Elite - 3 хв 31 сек, тоді як Apple M5 - 5 хв 33 сек.

У Handbrake (конвертація відео) Snapdragon X2 Elite знадобилось 3 хв 29 сек, а Apple M5 - 5 хв 14 сек.



Запуск нового заліза збігається з виходом оновлення Windows 11 26H1, яке стане ексклюзивним для ARM-чіпів Snapdragon X2 (та, ймовірно, нових чіпів від NVIDIA).



Microsoft повідомляє, що 90% користувачів вже використовують застосунки, скомпільовані нативно для ARM. Проте головним викликом для платформи у 2026 році залишається ігровий сектор: оптимізація важких GPU-завдань та сумісність систем захисту від читерів (anti-cheat) в онлайн-іграх.



Ми бачимо ситуацію, про яку ще два роки тому важко було подумати: Windows-ноутбуки на ARM-архітектурі пропонують вищу продуктивність у робочих задачах, ніж MacBook. З огляду на те що Intel Panther Lake та AMD Ryzen AI 9 також демонструють гідні результати, 2026 рік обіцяє стати найбільш конкурентним в історії персональних комп'ютерів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI