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Uber та Yaskrava запускають карту доступності палива в рамках Uber Pro

30 июня 2022 г., 11:21
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Для того, щоб допомогти водіям в часи тривалого паливного дефіциту, Uber та Yaskrava запустили цифрову карту доступності палива в містах України та прилеглих територіях, де наразі працює Uber.

«Uber продовжує підтримувати українців під час нестачі палива, і тому в партнерстві з Yaskrava ми запустили карту доступності палива, яка допоможе водіям дізнаватися про наявність бензину та дизеля поблизу обраного пункту призначення», – коментує Івона Крук, представниця Uber.

Підкреслюється, що Uber продовжує підтримувати Україну та допомагати місцевим громадам впоратися з нестачею палива. У зв’язку з цим компанія відновила роботу сервісу Pool Chance у Києві, що допомагає користувачам здійснювати більше надійних поїздок, заощаджуючи паливо для інших суспільних потреб.

Крім того, Uber запустив у Львові послугу Uber Aid Shuttle, щоб допомогти покрити транспортні потреби зі Львова до прикордонного переходу Шегині та назад.

Uber Pro – це ініціатива, яка дозволяє водіям Uber отримувати спеціальні бонуси та знижки на пальне, медичне обслуговування, страхування авто та технічне обслуговування, а також на пропозиції щодо особистого розвитку.

Від початку паливного дефіциту Yaskrava безоплатно доставила водіям Uber понад 40 тис. літрів палива, щоб забезпечити їхню стабільну роботу в Україні під час війни.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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