Apple борется с утечкой кадров в Meta внеочередными бонусами

29 декабря 2021 г., 14:45

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Компания Apple, стремящаяся сохранить ядро талантливых инженеров, работающих над несколькими устройствами следующего поколения, включая беспилотный автомобиль, гарнитуры VR и AR, а также будущие версии iPhone, прибегла к экстренным мерам для предотвращения их утечки в Meta и к другим конкурентам.



На прошлой неделе компания уведомила некоторых инженеров, занимающихся проектированием микросхем, разработкой и эксплуатацией аппаратного и программного обеспечения, о внеочередных бонусах, выдаваемых в виде RSU (Restricted Stock Unit) – опционов на акции, наделяемые материальной ценностью по истечении некоторого периода времени. В данном случае срок составляет более четырёх лет, что дает стимул обладателям RSU оставаться дольше в компании-производителе iPhone.



По неофициальным сведениям, гранты получили от 10% до 20% инженеров соответствующих подразделений. Размер вознаграждений варьировался от 50 000 до 180 000 долл., что примерно равнялось ежегодному опциону на акции, предоставляемому некоторым техническим менеджерам. Кроме того, за четыре года бонус может солидно прибавить в цене, учитывая что только в этом году акции Apple подорожали на 36%, приблизив капитализацию компании к 3 трлн долл.



Источники, пожелавшие остаться неизвестными, утверждают, что данная инициатива подавалась как поощрение за хорошую работу. Официальных комментариев от самой Apple на это не последовало.



За несколько последних месяцев уже около сотни инженеров Apple поддались увещеваниям Meta, которая активно наращивает усилия по переманиванию лучших технических специалистов, способных осуществить запланированную гигантом соцсетей переориентацию на аппаратное обеспечение и так называемую метавселенную.



Кроме того, дополнительной потерей кадров грозит обернуться проводимая Apple более жёсткая, чем у других технологических компаний политика возвращения удалённого персонала в офисы. Meta и другие привлекательны большей свободой в этом отношении.



Поэтому в декабре Apple пошла на попятную, отменив назначенный ранее крайний срок возврата в офис, а также заявила, что выделит всем корпоративным служащим, сотрудникам отделов технической поддержки и розничных продаж по 1000 долларов на покупку оборудования для работы из дома.

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