ucode IT academy спільно з UNIT.City запускають навчальну програму для старту кар’єри в IT

29 декабря 2021 г., 14:05

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Продуктова компанія ucode IT academy разом з інноваційним парком UNIT.City створили безкоштовну програму для студентів та новачків в IT-сфері. Реєстрація охочих відбуватиметься до 24 січня, а навчання розпочнеться 31 січня та триватиме рік. За цей термін випускники курсу опанують нову професію. Фінансує програму холдингова компанія UFuture підприємця Василя Хмельницького.

Учасниками безкоштовної програми стануть 120 потенційних студентів, які пройдуть відбір у форматі кількох тестувань. Для найкращих випускників організують зустріч з компаніями-резидентами UNIT.City та лідерами IT-індустрії, компаніями-партнерами – Cisco, Ubisoft, Squad, ITernal Group.

Безкоштовна програма розрахована на новачків в IT-сфері. Учасники з нуля вивчатимуть напрями IoT, GameDev, Full Stack, DevOps на мовах програмування C, C++, JavaScript, Python, будуть опановувати навички IT-інженерів та застосовуватимуть soft й hard skills на практиці. Ефективність підходу дасть можливість талантам здобути профільну освіту всього за один рік.

Навчання проходитиме у форматі офлайн у Києві на території інноваційного парку UNIT.City, де умови сприяють створенню успішних компаній на глобальному ринку. Тому кожен студент безкоштовної програми від ucode IT academy та UNIT.City зможе користуватися екосистемою інноваційного парку, а отже – стане ближчим до професійної IT-спільноти, стартапів та до міжнародного нетворкінгу.

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