В якому стані наразі український ринок друкарської периферії?

Сегмент друкувальних пристроїв, як й інші складники українського IT-ринку, знаходиться з одного боку під впливом економічної невизначеності, пов’язаної із військовим вторгненням, а з іншого – технологічних трендів, як от мобільність, хмарні сервіси та технології штучного інтелекту. Як все це відображається на його стані, розповідають постачальники обладнання та супутніх послуг.

Олексій Дегтярьов

менеджер з продуктового маркетингу компанії Xerox в Україні, Казахстані, Кавказі та Центральній Азії

Згідно з оцінками аналітиків, минулий рік для українського ринку друкарської периферії минув без різких коливань – загальний обсяг залишився на рівні 2023 року. Водночас всередині ринку відбулися помітні зміни: сегмент А4 офісних пристроїв зазнав незначного зниження, тоді як А3 БФП продемонстрували стабільне зростання. Початок 2025 року став поворотним моментом: у першому кварталі ринок зріс приблизно на третину, причому сегмент А3 БФП показав найдинамічніше зростання. Саме в цьому сегменті Xerox традиційно утримує лідерські позиції.

Попри певну економічну невизначеність, перспективи виглядають оптимістично. Бізнес поступово оновлює парки друкарської техніки, активно впроваджує інструменти для автоматизації документообігу та переходить до комплексних рішень, які поєднують друк, сканування, безпеку й хмарні сервіси. Це формує нові вимоги до пристроїв і визначає ключові тенденції ринку.

Перш за все, відбувається перехід від класичних БФП до інтелектуальних пристроїв із підтримкою штучного інтелекту та персоналізації.

Відзначу, що зараз спостерігається зацікавленість користувачів до БФП Xerox ConnectKey з AI, котрі автоматично адаптуються під кожного користувача, вивчають його взаємодію та скорочують кількість рутинних операцій завдяки створенню сценаріїв автоматизації, а також інтегрують інструменти на зразок автоматичного видалення конфіденційних даних або розпізнавання рукописного тексту для швидкої обробки документів.

Друга тенденція – це хмарна інтеграція та мобільність. Компанії прагнуть працювати з документами незалежно від місця розташування. Користувачам потрібно сканувати, конвертувати, захищати, перекладати, об’єднувати файли прямо з БФП чи смартфона, а не прив’язуватись до робочого ноутбука. Для цього ми пропонуємо хмарний сервіс Xerox Workflow Central. Паралельно зростає роль кіберзахисту, адже потрібно забезпечувати контроль доступу, моніторинг загроз і швидке реагування на інциденти.

Ну і наостанок особлива увага приділяється автоматизації управління парком техніки. Замовники цінують можливості предиктивного сервісу та хмарні інструменти, такі як Xerox Workplace Cloud, які не лише знижують витрати, а й підвищують прозорість процесів.

В цілому, найбільш динамічним залишається сегмент А3 БФП, зокрема серія Xerox VersaLink 7100, що забезпечує високу швидкість друку та сканування, розширену безпеку та масштабованість для великих офісів. Водночас у категорії А4 швидко набирають популярності нові інтелектуальні БФП Xerox VersaLink B415/C415 та B625/C625, які поєднують компактність із продуктивністю пристроїв класу А3 та мають порівнянну вартість володіння. Усе це свідчить що ринок переходить від простої заміни обладнання до інвестицій у рішення, які стають частиною цифрової інфраструктури бізнесу.

В’ячеслав Кураш

OEM продукт менеджер компанії «В.М.»

Ринок друкарської периферії (лазерні та струменеві принтери, багатофункціональні пристрої) після падіння, пов’язаного з повномасштабним вторгненням росії в Україну, відновлюється, а його обсяг за нашими оцінками складає 75% від довоєнного. Стабілізація сталася у 2023 році, суттєвих змін в минулому та поточному році ми не фіксуємо.

Структура ринку наразі виглядає наступним чином: лазерні пристрої займають близько 60% загального обсягу, тоді як струменеві – 40%. Такий баланс зберігається в основному внаслідок стабільного попиту на лазерні рішення в корпоративному сегменті. Струменеві моделі більш популярні серед домашніх користувачів та малого бізнесу.

На динаміку продаж наразі суттєво впливає тільки один фактор – воєнні дії. Очевидно, що в разі припинення війни ринок друкарської периферії зможе повернутись до довоєнного рівня.

Вартість пристрою і до війни мала великий вплив на його популярність. Нині вона є вирішальним фактором при прийнятті рішення про закупівлю.

Традиційна бюджетна політика державних органів з плануванням на один рік, що призводить до орієнтації користувачів на дешеві пристрої з подальшим дорогим обслуговуванням. TCO, на жаль, залишається загадковою абревіатурою для більшості осіб, що приймають рішення. Тенденція користуватись цією хибною практикою, наслідком якої є збільшення витрат на друк, на наш погляд, тільки посилилась.

Залишається звичка користувачів мати персональний пристрій друку, замість його використання в робочій групі.

Стабільно високий попит на лазерні БФП низької вартості (монохромні та кольорові) серед компаній, які відновлюють офісну діяльність, особливо в сегменті малого та середнього бізнесу.

Популярні струменеві БФП з вбудованою системою безперервної подачі чорнил, як от Epson серії Eco Tank та Canon серії Pixma. Їх частка особливо висока в сегменті малого бізнесу та домашнього використання.

В корпоративному сегменті стабільний попит мають лазерні БФП A4 формату з підтримкою мережевого друку та двостороннього сканування.

Серед виробників пристроїв лазерного друку на ринку найбільш популярними залишаються Canon (приблизно половина всіх продажів в штуках), HP, Xerox та Pantum. В струменевому друці Canon та Epson мають приблизно однакові обсяги продажів в кількісному вираженні. Весь обсяг продажів формується переважно завдяки пристроям бюджетного сегмента.

Андрій Лейко

менеджер з розвитку бізнесу офісної друкарської техніки компанії «Canon Україна»

Наразі розвиток ринку друкувальних пристроїв в Україні є досить непередбачуваним через військову агресію та економічні коливання. Проте я вважаю, що він залишається динамічним та конкурентним.

Попит на лазерні пристрої зосереджений на монохромних моделях, перш за все на БФП, що поєднують функції друку, сканування, копіювання та факсу і є популярними завдяки своїй універсальності та економічності.

Інтеграція хмарних сервісів дозволяє користувачам легко друкувати документи з різних пристроїв та зберігати їх в хмарі.

Зростає попит на пристрої з низьким енергоспоживанням та використанням екологічних витратних матеріалів.

Висока вартість витратних матеріалів може стримувати зростання сегмента кольорових лазерних принтерів. Попит тут в основному зосереджений на моделях з високою продуктивністю для великих офісів та підприємств.

Попит на струменеві принтери стимулює як потреба у якісному фотодруку, так і можливість недорогого, порівняно з лазерними пристроями, кольорового офісного друку. Продовжується зростання частки струменевих пристроїв з вбудованим СБПЧ та падіння частки струменевих картриджних пристроїв. Останні стають все більше нішевим продуктом для користувачів з невеликим об’ємом друку. Доступність кольорового друку на струменевих пристроях також зі свого боку негативно впливає на об’єми продажів кольорових лазерних пристроїв у сегменті SOHO.

У 2025 році Canon, як і раніше, займає провідні позиції на ринку України. Ми очікуємо невелике зростання ринку в основному коштом БФП, як струменевих, так і лазерних.

Основним пріоритетом Canon є розвиток сегмента струменевих пристроїв із вбудованим СБПЧ. Зокрема компанія готує декілька нових моделей споживчого класу у цьому сегменті. Нещодавно ми вже анонсували три нові моделі сімейства Maxify GX для SOHO з вбудованим СБПЧ.

Завдяки високій надійності пристроїв для друку, Canon з 2022 року запровадив два роки гарантії на всі офісні принтери. Вже п’ятий рік поспіль Canon також пропонує безкоштовну розширену трирічну гарантію на основні друкуючи пристрої для офісу. Для її отримання необхідна проста реєстрація пристрою на сайті компанії.

