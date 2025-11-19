Google презентувала Gemini 3

19 ноября 2025 г., 9:35

Майже два роки тому Google представила Gemini. Тепер щомісяця функцією "Огляди від АІ" користуються 2 мільярди людей, зазначили у компанії. Застосунок Gemini має понад 650 мільйонів користувачів щомісяця.



У Google підкреслили, що кожне покоління Gemini будувалося на основі попереднього, розширюючи ваші можливості. Завдяки проривам у мультимодальності й довгому контекстному вікну в Gemini 1 значно збільшився обсяг і різноманіття інформації, яку можна було обробляти. Gemini 2 заклав основу для агентних можливостей і розширив межі міркування й мислення, допомагаючи зі складнішими завданнями й ідеями. Завдяки цьому модель Gemini 2.5 Pro посідала перше місце в рейтингу LMArena понад шість місяців.



Тепер компанія представила Gemini 3. «Це передовий рівень міркування, створений для розуміння глибини та нюансів - від сприйняття тонких натяків у творчій ідеї до розплутування переплетених шарів складної проблеми», йдеться у заяві Google. Gemini 3 також значно краще розуміє контекст та наміри, що стоять за запитом, тому користувач отримує необхідний результат, витрачаючи менше часу на вказівки (prompting).



Відсьогодні компанія починає впроваджувати Gemini 3 у масштабах Google. Зокрема, це Gemini 3 у режимі АІ в Пошуку, що має складніші можливості міркування й нові динамічні функції. Це перший випадок, коли запускається нова версія Gemini у Пошуку в день її релізу. Gemini 3 також з'являється у застосунку Gemini, для розробників у AI Studio та Vertex AI, а також на новій платформі для розробки агентів Google Antigravity.

