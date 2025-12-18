Люксембург надає 10 млн євро на відновлення української енергетики

18 декабря 2025 г., 10:25

Міністерство енергетики України повідомило, що королівство Люксембург спрямувало черговий внесок у розмірі 10 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Це вже третій фінансовий внесок країни на підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури.



«Підтримка з боку Люксембургу є важливим внеском у посилення стійкості української енергосистеми в умовах постійних ворожих обстрілів. Ця допомога дає змогу оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати електропостачання для споживачів», - зазначив заступник Міністра енергетики України Роман Андарак.



У 2024 році Люксембург перерахував 2 млн євро, а в червні 2025 року - ще 10 млн євро. Залучені кошти, зокрема, були спрямовані на відновлення енергооб’єктів у Харківській області, що постраждали внаслідок російських атак.



Наразі Міністерство енергетики України спільно з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства працює над залученням додаткових ресурсів для фінансування погоджених у 2025 році потреб енергетичних компаній, що залишаються непокритими. Донори поінформували про плани перерахувати до Фонду ще 350 мільйонів євро.

