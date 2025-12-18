 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Люксембург надає 10 млн євро на відновлення української енергетики

18 декабря 2025 г., 10:25
0 
 

Міністерство енергетики України повідомило, що королівство Люксембург спрямувало черговий внесок у розмірі 10 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Це вже третій фінансовий внесок країни на підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури.

«Підтримка з боку Люксембургу є важливим внеском у посилення стійкості української енергосистеми в умовах постійних ворожих обстрілів. Ця допомога дає змогу оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати електропостачання для споживачів», - зазначив заступник Міністра енергетики України Роман Андарак.

У 2024 році Люксембург перерахував 2 млн євро, а в червні 2025 року - ще 10 млн євро. Залучені кошти, зокрема, були спрямовані на відновлення енергооб’єктів у Харківській області, що постраждали внаслідок російських атак.

Наразі Міністерство енергетики України спільно з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства працює над залученням додаткових ресурсів для фінансування погоджених у 2025 році потреб енергетичних компаній, що залишаються непокритими. Донори поінформували про плани перерахувати до Фонду ще 350 мільйонів євро.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  