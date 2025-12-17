 
`

Vodafone, Київстар та lifecell відновлюють зв’язок на Одещині

17 декабря 2025 г., 12:35

Через масовану атаку рф у регіоні вже три дні діють екстрені відключення світла. Попри складну ситуацію, оператори роблять все можливе, щоб відновити повноцінну роботу звʼязку. 

Мінцифри повідомляє, що команди Vodafone, Kyivstar та lifecell залучають додаткові бригади з генераторами із сусідніх областей. Оператори стабілізували звʼязок до 60% з критичних 30% в Одесі. В області ситуація стабільніша — там працює понад 87% мережі. 

«Наша команда теж в регіоні. Виділили додаткові термінали Starlink, які розподілили по Пунктах незламності в Одесі», зазначили у Міністерстві цифрової інформації. 

