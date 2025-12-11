SPEC оновлює бенчмарк SPECviewperf 15

11 декабря 2025 г., 17:45

0

Tweet

Корпорація Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) оголосила про доступність бенчмарку SPECviewperf 15.0.1 — важливого оновлення до світового стандарту для вимірювання продуктивності графіки на основі професійних застосунків. Цей випуск представляє snx-05, робоче навантаження, засноване на Siemens NX 2406, що доповнює підтримку бенчмарком високопродуктивних систем автоматизованого проєктування.



Нове робоче навантаження snx-05 є першим «підключаємим» (snap-in) навантаженням, реалізованим завдяки архітектурі SPECviewperf 15, яка дозволяє додавати нові навантаження без необхідності повторного запуску наявних бенчмарків користувачами. Це навантаження використовує графічний API OpenGL і навантажує стандартні функції OpenGL, включаючи вершинні та піксельні шейдери, текстури та багатосемплове згладжування (multisampled antialiasing).



"SPECviewperf 15.0.1 дозволяє поточним і потенційним користувачам останньої версії Siemens NX оцінити продуктивність потенційних апаратних оновлень для своїх графічних систем, не вимагаючи ліцензування та встановлення самого застосунку на цільові системи", — сказав Росс Канніфф (Ross Cunniff), голова Комітету SPECgpc. "З новим навантаженням snx-05, SPECviewperf 15.0.1 розширює охоплення високопродуктивних CAD-застосунків, включаючи CATIA/3DEXPERIENCE і Creo, дозволяючи користувачам приймати більш обґрунтовані рішення щодо інвестицій у графічне обладнання".



Метрики робочих навантажень SPECviewperf 15.0.1 залишаються повністю порівнянними з однойменними метриками робочих навантажень SPECviewperf 15.0. Користувачі можуть перейти на нову версію, щоб отримати доступ до навантаження snx-05, зберігаючи при цьому чинність своїх наявних результатів бенчмарку.



Серед особливостей SPECviewperf 15.0.1 слід зазначити підтримку ОС Windows 11.



Бенчмарк SPECviewperf 15.0.1 доступний для завантаження від SPEC за дворівневою структурою ціноутворення: безкоштовно для спільноти користувачів і $2500 для продавців комп'ютерних продуктів і послуг. Члени SPEC/GWPG отримують ліцензії на бенчмарк як перевагу членства.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI