Qualcomm запускає серію Dragonwing IQ-X: трансформація промислових ПК та периферійного інтелекту

18 ноября 2025 г., 14:35
Qualcomm запускає серію Dragonwing IQ-X: трансформація промислових ПК та периферійного інтелекту

Компанія Qualcomm Technologies оголосила про запуск серії Qualcomm Dragonwing IQ-X, що пропонує промислові процесори нового покоління, розроблені для PLC (програмованих логічних контролерів), удосконалених HMI (людино-машинних інтерфейсів), периферійних контролерів, панельних та блокових ПК.

Серія IQ-X, розроблена для суворих умов експлуатації, постачається в захищеному корпусі та забезпечує широку підтримку периферійних пристроїв для інтеграції з різноманітним промисловим обладнанням та гнучкого розгортання в різних застосунках. Серія IQ-X також має багаті мультимедійні можливості в енергоефективному дизайні.

"Із серією Dragonwing IQ-X ми виводимо найкращу у своєму класі одно- та багатопотокову продуктивність CPU Qualcomm Oryon у серце промислового ПК, уможливлюючи створення розумніших фабрик, більш потужних та швидких периферійних контролерів у виробничому цеху, — заявив Накул Дуггал (Nakul Duggal), генеральний менеджер групи, Automotive and Industrial & Embedded IoT, Qualcomm Technologies. — Серія Dragonwing IQ-X надає OEM- та ODM-виробникам чудову платформу для створення рішень на роки, одночасно зменшуючи складність та час виходу на ринок".


Зазначено, серія Dragonwing IQ-X створена для задоволення високих потреб промислових OEM та ODM-виробників, забезпечуючи найкращу у своєму класі продуктивність обчислень (одно- та багатопотокову); довгострокову підтримку життєвого циклу; розширені функції безпеки; чудове підключення та провідну в галузі енергоефективність.

Qualcomm Oryon CPU — спеціально розроблений процесор, створений за передовою 4-нм технологією процесу.

Масштабовані конфігурації від 8 до 12 високопродуктивних ядер та до 45 TOPS  продуктивності AI.

Надійність: Підтримує промисловий діапазон температур (від -40°C до 105°C) для використання в захищених та суворих умовах.

Підтримує промислові стандартні формфактори модулів COM для заміни drop-in на наявних несучих платах.


Промислові рішення тепер можуть використовувати NPU (нейронний процесор) для застосунків AI через Qualcomm AI Software Stack та загальні середовища виконання, такі як ONNX та PyTorch.

Dragonwing IQ-X забезпечує необхідну інфраструктуру AI для промислової автоматизації, уможливлюючи просте портування AI-моделей та розробку застосунків для критично важливих випадків використання, включаючи: прогнозне обслуговування, моніторинг на основі стану, виявлення дефектів.

Серія Dragonwing IQ-X розроблена для швидкої кастомізації та масштабованості, спрощуючи проєктування захищених систем та зменшуючи вартість матеріалів (bill-of-materials) завдяки усуненню потреби у зовнішніх модулях AI або мультимедіа.

Провідні OEM-виробники, включно з Advantech, congatec, NEXCOM, Portwell, SECO та Tria, першими впроваджують цю платформу, а комерційні пристрої очікуються найближчими місяцями.

