Synology обновила DSM, Surveillance Station и SRM

29 декабря 2021 г., 15:25

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Компания Synology представила следующую версию своих локальных и облачных решений, анонсировав DSM 7.1, Surveillance Station 9.0 и SRM 1.3.



Как отмечается, DSM 7.1 повысит производительность и удобство совместного использования файлов благодаря внедрению многоканального SMB и поддержки DFS. Предприятия с несколькими офисами могут использовать поддерживаемую C2 Storage функцию Hybrid Share для снижения ограничений пропускной способности и упрощения совместной работы. В сочетании с единым файловым порталом Synology Drive и обновленным мобильным приложением удаленные команды получают полный контроль над своими данными, где бы они ни находились.



Для системных администраторов увеличение количества пользователей и устройств не должно означать увеличение нагрузки на управление. Active Insight, облачная служба мониторинга и устранения неполадок, представленная в DSM 7.0, получает новые возможности. Задачи Hyper Backup с каждого устройства теперь можно отслеживать непосредственно из Active Insight, гарантируя, что о резервном копировании никогда не забудут. Более подробные сведения об обновлениях системы и анализ активности входа в систему позволяют получить важную информацию.



Новые возможности управления пропускной способностью и расширенные клиентские триггеры в Active Backup for Business, а также поддержка развертывания Virtual DSM в MailPlus предоставляют ИТ-командам дополнительные инструменты для уменьшения сложностей в работе. DSM 7.1 также представит поддержку полных резервных копий DSM, что даст администраторам еще один способ защиты и восстановления целых устройств Synology.



Подчеркивается, что Surveillance Station 9.0 отличается усовершенствованным пользовательским интерфейсом, который предоставляет пользователям все необходимые инструменты быстрее, чем когда-либо прежде. В новом Центре мониторинга сосредоточены все важные каналы с удобными элементами управления воспроизведением и оповещениями. Улучшенная интеграция с картами означает, что даже развертывание в нескольких местах можно эффективно контролировать, предоставляя группам безопасности точную информацию и удобные графики, когда каждая секунда на счету.



Настройка камер стала еще проще благодаря новому мастеру настройки. Благодаря возможности импорта и копирования настроек, развертывание сотен камер может быть выполнено в течение нескольких минут.



Улучшения в Central Management System (CMS), включая гибкие возможности обновления устройств, одновременную двойную запись и поддержку HTTPS/SRTP, позволяют сделать каждую установку более безопасной и устойчивой.



Новый сервис Synology C2 Surveillance позволит индивидуальным пользователям и компаниям одновременно и безопасно записывать видеонаблюдения в облако C2. C2 Surveillance гарантирует, что потеря отснятого материала будет составлять менее пяти секунд, даже после катастрофического события или в случае кражи локальной системы.



Новый DVA1622 NVR делает набор передовых аналитических функций Synology для видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта, таких как распознавание лиц и подсчет людей, более доступным для небольших магазинов и даже SOHO. Вместе с Surveillance Station 9.0 сетевые видеорегистраторы серии DVA также получили возможность распознавания автомобильных номеров.



Synology также объявила о проведении исследований и разработок в области масштабируемых файловых серверов для удовлетворения еще более высоких требований, будь то емкость, доступность услуг или потребности в управлении.



Synology DSM 7.1 и Surveillance Station 9.0 будут выпущены в первом квартале 2022 года в качестве общедоступных предварительных версий.

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