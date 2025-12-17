IDC: світовий ринок систем зберігання даних досяг 8 млрд дол. у ІІІ кв., сегмент All Flash зріс на 17,6%

17 декабря 2025 г., 11:45

Згідно з даними International Data Corporation (IDC), ринок зовнішніх корпоративних систем зберігання даних (ESS) виробництва OEM зріс на 2.1% у річному обчисленні в третьому кварталі 2025 року, досягши обсягу доходів виробників у розмірі 8 млрд дол. З історичної точки зору, цей рівень зростання є солідним для зрілого ринку ESS, проте він все ще поступається високим двозначним показникам зростання на ринку серверів, що зумовлено інвестиціями в інфраструктуру прискорених обчислень.



Доходи, пов'язані з масивами All Flash (AFA), продемонстрували найбільшу динаміку, збільшившись на 17.6% порівняно з минулим роком. Водночас сегменти гібридних флеш-масивів та масивів на жорстких дискахскоротилися на 9.8% та 6.3% відповідно. Хуан Семінара (Juan Seminara), директор із досліджень Worldwide Enterprise Infrastructure Trackers IDC, зазначив: «Проникнення програм з підтримкою АІ та моделей АІ у корпоративні центри обробки даних збільшить потребу в більш виділених та ефективних корпоративних системах зберігання даних. IDC очікує зростання попиту на флеш-накопичувачі для підтримки проєктів, пов'язаних зі штучним інтелектом, як для навчання, так і для інференсу».



При розподілі ринку за ціновими діапазонами найшвидше зростала частка середнього класу (системи із середньою ціною від 25 тис. до 250 тис. дол.), яка показала зростання на 8.1% у кварталі. Цей сегмент вже становить 67.5% загального ринку зовнішніх сховищ. Натомість сегмент High End (системи вартістю понад 250 тис. дол.) скоротився на 9%, а сегмент початкового рівня (системи дешевше 25 тис. дол.) знизився на 8%. Регіональний огляд показує різнорідні результати: двозначне зростання зафіксовано в Японії (14.4%), Канаді (12.6%) та регіоні EMEA (10.5%). Китай та Азіатсько-Тихоокеанський регіон (за винятком Японії та Китаю) показали однозначне зростання. Негативним моментом кварталу стали результати у США, де ринок впав на 9.9% порівняно з аналогічним кварталом 2024 року.



Незважаючи на зниження доходів, Dell Technologies продовжує очолювати ринок зовнішніх ESS із часткою 22.7%, зосереджуючись на основних продуктах.



Друге місце посіла компанія Huawei, яка отримала 12% частки ринку завдяки дуже сильним показникам у Китаї.



Третьою фінішувала NetApp із часткою 9.4%, що стало можливим завдяки солідним результатам у сегменті All Flash масивів.



Компанія Pure Storage досягла четвертого місця з часткою 6.8%, продемонструвавши двозначне зростання доходів протягом кварталу.



Замикає п'ятірку лідерів Hewlett Packard Enterprise із часткою ринку 5.6%.

