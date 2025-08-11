AMD запустила моделі OpenAI GPT-OSS 120B та 20B локально на Windows AI ПК

11 августа 2025 г., 16:35

За заявою AMD, компанія дозволила Ryzen AI Max+ 395 на 128 ГБ локально запускати моделі до 128B на Windows, що посилило лідерські позиції компанії на ринку комп’ютерів з підтримкою штучного інтелекту.



Зазначено, AMD стала першою компанією, яка локально запустила модель OpenAI GPT-OSS до 120B на Windows із підтримкою AI, застосовуючи LM Studio та новий драйвер Adrenalin 25.8.1 WHQL. Завдяки швидкості до 30 токенів за секунду користувачі можуть користуватись найсучаснішими моделями референсного класу, що запускаються безпосередньо на пристрої.



Модель GPT-OSS 20B також ефективно працює на ноутбуках з Ryzen AI 300 Series і Radeon 9070 XT, що забезпечують швидкий та мультимодальний робочий процес.

