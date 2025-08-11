Держспецзв'язку продовжує розгортання «Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки»

11 августа 2025 г., 15:41

Державні установи продовжують приєднання до Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки (СВВ) Державного центру кіберзахисту Держспецзв'язку.





Протягом першого півріччя 2025 року кількість організацій, що перебувають під захистом, зросла відповідно до підсистем:





- збір мережевої телеметрії (NDR): +11 організацій (загалом 78);

- захист кінцевих точок (EDR): +11 організацій (загалом 69);

- управління поверхнею атаки (ASM): +12 організацій (загалом 50).





Таким чином, на моніторингу СВВ перебуває понад 40 тисяч хостів, що включають робочі станції та сервери.





Нагадаємо, СВВ – комплексний інструмент кіберзахисту, що складається з мережі сенсорів, які постійно моніторять підозрілу активність у системах державних органів і об'єктів критичної інфраструктури. Інформація в режимі реального часу надходить до Оперативного центру реагування на кіберінциденти, де фахівці аналізують та локалізують загрози.

