Трест, который лопнул

Держспецзв'язку продовжує розгортання «Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки»

11 августа 2025 г., 15:41
Державні установи продовжують приєднання до Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки (СВВ) Державного центру кіберзахисту Держспецзв'язку.

Протягом першого півріччя 2025 року кількість організацій, що перебувають під захистом, зросла відповідно до підсистем:

- збір мережевої телеметрії (NDR): +11 організацій (загалом 78);
- захист кінцевих точок (EDR): +11 організацій (загалом 69);
- управління поверхнею атаки (ASM): +12 організацій (загалом 50).

Таким чином, на моніторингу СВВ перебуває понад 40 тисяч хостів, що включають робочі станції та сервери.

Нагадаємо, СВВ – комплексний інструмент кіберзахисту, що складається з мережі сенсорів, які постійно моніторять підозрілу активність у системах державних органів і об'єктів критичної інфраструктури. Інформація в режимі реального часу надходить до Оперативного центру реагування на кіберінциденти, де фахівці аналізують та локалізують загрози.

