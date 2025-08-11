SK Hynix: ринок пам'яті для АІ зростатиме на 30% щорічно до 2030 р.

11 августа 2025 г., 17:35

SK Hynix прогнозує, що ринок пам'яті для штучного інтелекту зростатиме на 30% щорічно до 2030 року. Про це повідомив Reuters старший керівник компанії, підкреслюючи, що цей оптимістичний прогноз ігнорує побоювання щодо зростання цінового тиску в секторі, який десятиліттями розглядався як звичайний товар.





«Попит на AI з боку кінцевих користувачів дуже стабільний і сильний, — заявив Чой Джун-йонг (Choi Joon-yong), голова відділу планування бізнесу HBM в SK Hynix. За його словами, мільярдні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту, які планують такі гіганти, як Amazon, Microsoft та Google, швидше за все, будуть збільшені, що матиме позитивний вплив на ринок HBM-пам'яті. За прогнозами SK Hynix, до 2030 року ринок HBM-чіпів може досягти десятків мільярдів доларів.





Ринок пам'яті переживає значні стратегічні зміни. У наступному поколінні HBM4 продукти SK Hynix та її конкурентів, Samsung і Micron, включатимуть клієнт-специфічні логічні елементи, що ускладнить легку заміну продукції одного виробника на іншу. Це є свідченням того, що HBM-пам'ять перестає бути звичайним товаром.





Наразі SK Hynix є основним постачальником HBM-чіпів для Nvidia, хоча Samsung та Micron також постачають менші обсяги. Минулого тижня Samsung заявила, що пропозиція HBM3E може перевищити зростання попиту в найближчій перспективі, що потенційно може вплинути на ціни, але в SK Hynix впевнені у своїй конкурентоспроможності.





У контексті глобальної торгівлі, заява президента Дональда Трампа про запровадження можливого 100% тарифу на імпорт напівпровідників викликала занепокоєння. Проте, як зазначають представники уряду Південної Кореї, SK Hynix та Samsung, ймовірно, не постраждають від цих заходів, оскільки вже інвестували або мають намір інвестувати у виробництво в США. Акції SK Hynix закрилися у понеділок зі зростанням на 4,1%, продовжуючи вражаюче зростання у 53,5% з початку року.

