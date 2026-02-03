SoftBank та Intel запускають розробку пам'яті наступного покоління «Z-Angle Memory»

3 февраля 2026 г., 13:39

0

Tweet

Інвестиційний гігант SoftBank, через свою дочірню компанію Saimemory, та Intel офіційно оголосили про початок стратегічної співпраці. Мета партнерства - комерціалізація технології пам'яті наступного покоління, здатної задовольнити екстремальні апетити штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень (HPC).



Проєкт отримав офіційну назву «Z-Angle Memory» (або скорочено ZAM).



Основою для нової розробки стали напрацювання Intel, отримані в межах програми Міністерства енергетики США (Advanced Memory Technology). Компанії планують радикально переосмислити архітектуру динамічної пам'яті з довільним доступом (DRAM), яка десятиліттями була стандартом для серверів та ПК.



Чому це важливо для AI? Поточні архітектури пам'яті не встигають за швидкістю сучасних AI-процесорів. Крім того, ZAM фокусується на зниженні енергоспоживання, що є критичним фактором через величезні витрати електрики дата-центрами. Нарешті, новий підхід до збирання та архітектури має знизити собівартість виробництва DRAM.



«Стандартні архітектури пам’яті більше не відповідають потребам AI», — заявив доктор Джошуа Фрайман (Joshua Fryman), почесний дослідник Intel та технічний директор Intel Government Technologies. Він підкреслив, що нова архітектура забезпечить DRAM «довгу злітну смугу» на наступне десятиліття.



Партнерство виникло на тлі гострого дефіциту чипів пам'яті для AI, де попит стабільно випереджає пропозицію.



Поява перших прототипів, що працюють, очікується у 2028 фінансовому році. А початок масової комерціалізації та вихід на ринок – у 2029 році.



Примітно, що Saimemory була заснована лише у грудні 2024 року спеціально під цей амбітний проєкт. Окрім Intel та SoftBank, у розробці, за повідомленнями Nikkei Asia, бере участь японська корпорація Fujitsu. Такий альянс вказує на наміри Японії повернути собі лідерство у виробництві ключових компонентів для напівпровідникової галузі.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI