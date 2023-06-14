AMD оголосила про випуск мобільних процесорів Ryzen PRO 7040

14 июня 2023 г., 17:35

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Компанія AMD анонсувала нові мобільні процесори серії AMD Ryzen PRO 7040, що оснащені архітектурою Zen 4, підтримують вбудовану відеокарту RDNA 3 і спеціальний блок Ryzen AI для бізнес-ноутбуків преміумкласу на ОС Windows 11.



Зазначено, серія Ryzen PRO 7040, побудована на провідній у галузі 4-нм технології, забезпечує неперевершену ефективність для бізнес-додатків і підтримує на 17% більшу продуктивність порівняно з конкурентними x86 моделями. Також Ryzen PRO 7040 оснащена блоком Ryzen AI для преміального досвіду роботи зі штучним інтелектом (ШІ).



«Більш ніж половина (52%) опитуваних IT-менеджерів зазначили, що не мають технологічної інфраструктури, необхідної для обробки робочих навантажень ШІ, — сказав Метью Унангст (Matthew Unangst), старший директор департаменту з роботи з комерційними клієнтами й напряму розробки робочих станцій при AMD. — Нова серія Ryzen PRO 7040 поєднує у собі неймовірну продуктивність і час автономної роботи, що відповідають потребам сучасних робітників, водночас підтримуючи новий спеціальний блок ШІ на обраних моделях, щоб відповідати вимогам трансформації ШІ».



Розширюючи комерційну лінійку, AMD також анонсувала процесори для десктопів серії Ryzen PRO 7000 із вбудованою відеокартою Radeon й підтримкою до 12 високоефективних ядер та тактової частоти до 5,4 ГГц, щоби забезпечити провідну продуктивність для виконання професійних робочих навантажень.



Щоб отримати докладнішу інформацію, будь ласка, перейдіть за посиланням. Корпоративні клієнти зможуть придбати системи на базі Ryzen PRO від провідних постачальників, зокрема HP і Lenovo, вже у червні.

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