CEO Logitech пішов у відставку

14 июня 2023 г., 16:25

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Агентство Reuters пише, що акції компанії Logitech (LOGN.S) впали в середу після того, як виробник комп'ютерних аксесуарів заявив, що його головний виконавчий директор і президент Брекен Даррелл (Bracken Darrell) подає у відставку з негайним вступом в силу і покидає компанію, щоб знайти іншу можливість.





Даррелл, який став генеральним директором Logitech у 2013 році, залишиться в компанії протягом наступного місяця, щоб полегшити перехідний період, поки ведеться пошук заміни, повідомила компанія.





Тим часом член правління Гай Гетч (Guy Gecht) буде виконувати обов'язки тимчасового генерального директора, додали в компанії.





Слід додати, що Брекен Даррелл до переходу у Logitech займав керуючи пости у Whirlpool, GE, Procter&Gamble.





Акції Logitech впали на 8,6% на початку торгів у середу.





"Хоча різка зміна вплине на настрої інвесторів і додасть короткострокового тиску на акції, оскільки Брекен був обличчям Logitech, ми очікуємо, що стратегія Logitech залишиться незмінною", - сказав аналітик Vontobel Майкл Фет (Michael Foeth).





Зміна керівництва відбулася після того, як у травні Logitech зафіксувала падіння продажів у четвертому кварталі на 22%, оскільки зростаючий економічний спад продовжував заважати компанії підтримувати зростання в епоху пандемії.





"Я вважаю, що це вдалий момент, щоб передати керівництво", - сказав Даррелл, додавши, що він залишиться "клієнтом, акціонером і шанувальником" швейцарсько-американської технологічної компанії.

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