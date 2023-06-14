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CEO Logitech пішов у відставку

14 июня 2023 г., 16:25
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Агентство Reuters пише, що акції компанії Logitech (LOGN.S) впали в середу після того, як виробник комп'ютерних аксесуарів заявив, що його головний виконавчий директор і президент Брекен Даррелл (Bracken Darrell) подає у відставку з негайним вступом в силу і покидає компанію, щоб знайти іншу можливість.

Даррелл, який став генеральним директором Logitech у 2013 році, залишиться в компанії протягом наступного місяця, щоб полегшити перехідний період, поки ведеться пошук заміни, повідомила компанія.

Тим часом член правління Гай Гетч (Guy Gecht) буде виконувати обов'язки тимчасового генерального директора, додали в компанії.

Слід додати, що Брекен Даррелл до переходу у Logitech займав керуючи пости у Whirlpool, GE, Procter&Gamble.

Акції Logitech впали на 8,6% на початку торгів у середу.

"Хоча різка зміна вплине на настрої інвесторів і додасть короткострокового тиску на акції, оскільки Брекен був обличчям Logitech, ми очікуємо, що стратегія Logitech залишиться незмінною", - сказав аналітик Vontobel Майкл Фет (Michael Foeth).

Зміна керівництва відбулася після того, як у травні Logitech зафіксувала падіння продажів у четвертому кварталі на 22%, оскільки зростаючий економічний спад продовжував заважати компанії підтримувати зростання в епоху пандемії.

"Я вважаю, що це вдалий момент, щоб передати керівництво", - сказав Даррелл, додавши, що він залишиться "клієнтом, акціонером і шанувальником" швейцарсько-американської технологічної компанії.

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