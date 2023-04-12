Alibaba розгортає генеративний АІ в усіх додатках

12 апреля 2023 г., 12:25

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Як повідомляє Reuters, у вівторок Alibaba Group продемонструвала свою модель генеративного АІ та заявила, що в найближчому майбутньому вона буде інтегрована в усі додатки компанії.

За презентацією, яка відбулася після запуску низки нових продуктів АІ від SenseTime на цьому тижні, одразу ж послідувала публікація урядом Китаю проекту правил, що описують, як слід керувати послугами генеративного АІ.

На демонстрації Alibaba велика мовна модель АІ, на ім'я Tongyi Qianwen, що означає "істина з тисячі запитань", складала листи-запрошення, планувала маршрути подорожей і радила покупцям, яку косметику придбати.

Tongyi Qianwen спочатку буде інтегрована в DingTalk, додаток для обміну повідомленнями на робочому місці Alibaba, і може використовуватися для узагальнення нотаток про зустрічі, написання електронних листів і складання бізнес-пропозицій. Вона також буде додана до Tmall Genie, голосового помічника Alibaba.

Ця технологія "принесе великі зміни в те, як ми працюємо та як ми живемо", - сказав генеральний директор Деніел Чжан (Daniel Zhang) на онлайн-заході.

Він додав, що такі моделі АІ, як Tongyi Qianwen, є "загальною картиною для того, щоб зробити АІ більш популярним у майбутньому".

Хмарний підрозділ китайського інтернет-гіганта планує відкрити Tongyi Qianwen для клієнтів, щоб вони могли створювати свої власні великі мовні моделі, і розпочав реєстрацію в п'ятницю.

У проекті правил, опублікованому Адміністрацією кіберпростору Китаю, йдеться про те, що країна підтримує інновації та популяризацію технології, але створений контент повинен відповідати "основним соціалістичним цінностям", а також законам про безпеку даних і захист особистої інформації.

Ті, хто порушить правила, можуть зіткнутися зі штрафами або кримінальним розслідуванням, додали в компанії.

Запропоновані правила, відкриті для публічних коментарів до 10 травня, з'явилися в той час, коли уряди по всьому світу шукають, як найкраще регулювати технологію генеративного штучного інтелекту, яка викликала багато занепокоєння з приводу її етичних наслідків, а також впливу на національну безпеку, робочі місця та освіту.

Минулого місяця Італія тимчасово заборонила ChatGPT, розробленого компанією OpenAI.

Ілон Маск і група експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі також закликали до шестимісячної паузи у розробці систем, потужніших за нещодавно запущений GPT-4 від OpenAI, у відкритому листі, посилаючись на потенційні ризики для суспільства.

Чарлі Чай, аналітик з 86Research, сказав, що нові правила Пекіна потенційно сповільнять прогрес "в обмін на більш впорядковане і соціально відповідальне розгортання технології".

Він також додав, що це створить перешкоди для іноземних компаній, які хочуть надавати послуги зі штучного інтелекту в країні, що принесе вигоду вітчизняним компаніям.

Китай роками жорстко цензурував свій інтернет, і його технологічні гіганти намагаються дотримуватися лінії, особливо щодо тем, які вважаються чутливими, наприклад все що стосується Сі Цзіньпіна та придушення продемократичних демонстрацій на площі Тяньаньмень у 1989 році.

Чат-бот Ernie пошукової системи Baidu - одна з кількох моделей штучного інтелекту або чат-ботів, які розробляють китайські компанії, - відмовився відповідати на запитання на такі теми або попросив змінити тему, коли його опитувало агентство Reuters минулого місяця. Наразі бот залишається відкритим лише для окремих користувачів.

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