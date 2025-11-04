Фінансові результати Apple за 4 квартал 2025 року

4 ноября 2025 г., 17:35

+11

голос Tweet

Компанія Apple анонсувала чергові результати фінансового кварталу і 2025 року. Тому я просто не можу їх не прокоментувати, оскільки це єдина регулярна тема, яка залишилась в цьому блозі. Сподіваюсь, читачів зацікавлять мої коментарі на базі того, що я знаю про Apple і ринок. Тим більше, що показники дуже цікаві.

Загалом, Apple завершила четвертий фінансовий квартал 2025 із рекордними 102,5 млрд дол. доходу (+8%) і прибутком $1,85 на акцію (+13%). Очевидно, що запуск нових моделей iPhone був успішним. Тому що айфони та сервіси встановили історичні максимуми. Фіндиректор Кеван Парех повідомив, що річний дохід сягнув 416 млрд дол. на фоні 112 млрд дол. прибутку, а база активних пристроїв знову побила рекорди. Прибуток у кварталі склав 27,5 млрд дол., а не 14,7 млрд дол. як рік назад. Правда, з прибутком є один хитрий нюанс – рік тому Apple була змушена заплатити 10,2 млрд дол. Європейському Союзу в вигляді компенсації за податки.

iPhone і сервіси стали головними драйверами росту. iPhone 17 та 17 Pro Max – найуспішніший запуск з 2020 року, за словами Тіма Кука. Хоча про успіхи чи відсутність таких в iPhone Air він особливо не коментував. При цьому, за його словами, Apple не встигала збирати телефони тими темпами, що їх купляли користувачі, а то було б ще більше.

iPad, хоча і нещодавно отримав апдейт процесора M5 в моделі Pro, залишився приблизно на тому ж рівні з майже 7 млрд дол. доходу. А ось продажі Маків виросли з 7,7 млрд дол. торік до 8,7 млрд дол. цьогоріч. При цьому Apple стверджує, що ріст продаж спостерігається в корпоративному сегменті, де компанії типу Capital One додають Маки як комп’ютер на вибір серед своїх працівників.

Сервіси (App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay, AppleCare) принесли рекордні 28,8 млрд дол. Думаю, не є секретом те, що Apple і далі буде розширювати різноманітні сервіси з підпискою, але 5 ГБ так і залишиться стандартним об’ємом.

Wearables – носима електроніка, тобто Apple Watch Series 10, AirPods Pro 3, також показали стабільне зростання після редизайну. Хоча в цілому категорія Wearables, Home й аксесуари показали невелике зниження до 9,01 млрд дол., в порівнянні з роком назад, коли було 9,04 млрд дол. Нічого, в Європі у Маків тепер немає блоку живлення, так що продажі аксесуарів знову попруть вверх!

Далі, звичайно, були коментарі про AI й те, як Apple інвестує туди 18,5 млрд дол. І знову обіцянки, що Siri от-от точно вже стане кращою. Хоча, звичайно, в останнє я повірю лише коли побачу. Китай по продажах трохи просів до 14,5 млрд дол. Що не дуже хороший сигнал. Тому що Китай завжди був великою опорою Apple в Азії.

Цікавий коментар був в секції питань і відповідей, де хтось спитав про те, що iPhone Air – це проба перед виходом розкладного телефону. У відповідь, Кеван Парех сказав, що не треба плутати м’яке і тепле (ну не такими словами, звичайно), але що «він не впевнений, що один пристрій обов’язково має передувати іншому».

Звіт виглядає як класичний приклад: стабільний бізнес, сильні продажі й ще один рекорд перед святковим сезоном. Apple залишається «машиною для друкування грошей». Не дивлячись на всі зовнішні фактори. Apple, здається, давно не змагається – вона просто продовжує малювати свої нові рекорди поверх попередніх.

Фінансові результати Apple за 4 квартал 2025 року

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI