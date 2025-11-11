Phison: ціни на NAND-пам'ять будуть тільки зростати

11 ноября 2025 г., 9:35

Глобальний бум штучного інтелекту (АІ) спровокував гострий дефіцит критично важливих чипів для зберігання даних, що призвело до подвоєння цін лише за шість місяців. Про це у інтервʼю DIGITIMES повідомив Кхеін-Сенг Пуа (Khein-Seng Pua), генеральний директор Phison Electronics, одного з найбільших постачальників контролерів NAND.





Пуа попередив, що дисбаланс попиту та пропозиції на NAND-флешпам'ять, ймовірно, триватиме протягом кількох років, оскільки виробники чипів виявляють обережність щодо будівництва нових заводів.





Стрибок цін був драматичним. Пуа зазначив, що ціни на TLC 1-терабітну NAND, поширений компонент, злетіли з 4,80 дол. у липні цього року до 10,70 дол. у листопаді. Навіть старі чипи MLC подвоїлися у вартості. Цей відскок прискорився з жовтня 2025 року, причому деякі категорії чипів зросли більш ніж на 100% з весни 2025 р.





Також DIGITIMES повідомляє, що компанія SanDisk підвищила контрактні ціни на свою продукцію NAND Flash на 50% у листопаді, щоб відповідати динаміці ринку. У зв'язку з цим низка виробників модулів, включаючи Transcend, Innodisk та Apacer Technology, тимчасово призупинили постачання, щоб переоцінити продукцію та зобов'язання перед клієнтами.





При цьому компанія Phison, яка є ключовим гравцем на цьому ринку, фіксує рекордні результати - виручка за III кв. 2025 року склала 560 млн дол., що на 30% більше, ніж торік. Інші виробники, як-от Transcend, також зафіксували зростання виручки за III кв. на 63% у річному вимірі.





Пуа пояснив, що інтенсивний попит з боку робочих навантажень АІ живить "структурне зростання" у сфері зберігання даних. Гіпермасштабні хмарні провайдери прискорено розширюють свої центри обробки даних, а загальна тенденція прискорює відмову від традиційних жорстких дисків (HDD) на користь швидших твердотільних накопичувачів (SSD), що створює додатковий тиск на пропозицію NAND.





Кхеін-Сенг Пуа попередив, що виробники NAND неохоче розширюють виробничі потужності після кількох років низької прибутковості, і очікується, що нові виробничі лінії не будуть введені в експлуатацію до кінця 2027 року. З огляду на зростання попиту від АІ та хмарних сервісів, глава Phison заявив, що умови обмеженої пропозиції, ймовірно, стануть новим стандартом у галузі.





У відповідь на дефіцит Phison змінює свою стратегію, віддаючи пріоритет корпоративним та промисловим клієнтам. Компанія свідомо скорочує роздрібні постачання, щоб зосередитися на клієнтах з вищою маржею, очікуючи, що продажі корпоративних SSD зростуть до 20–30% її загальної виручки до 2026 року.





Phison уклала більшість угод на постачання NAND на наступний рік, але Пуа визнав, що потужностей все одно недостатньо, оскільки більшість виробників "розпродані" до кінця 2026 року.

