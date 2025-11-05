Виручка AMD у ІІІ кв. зросла на 36% до 9,25 млрд дол.

5 ноября 2025 г., 9:35

Компанія AMD повідомила про фінансові результати за третій квартал, які перевершили очікування Волл-стріт за ключовими показниками, але її прогноз скоригованої валової маржі на поточний квартал залишився лише на рівні консенсус-оцінок. Акції компанії дещо знизилися на розширених торгах.



Третій фінансовий квартал, що закінчився 27 вересня, приніс AMD значне зростання, підкреслюючи успіх у ключових секторах, незважаючи на жорстку конкуренцію з Nvidia на ринку процесорів для штучного інтелекту.



Прибуток на акцію (скоригований) склав 1,20 дол. проти очікуваних 1,16 дол., а виручка досягла 9,25 млрд дол. проти 8,74 млрд дол. Виручка зросла на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чистий прибуток збільшився до 1,24 млрд дол. (або 75 центів на акцію) порівняно з 771 млн дол. роком раніше.



Напрямок рішень для ЦОД, який включає стандартні CPU та GPU для АІ, приніс AMD 4,34 млрд дол. доходу, зростання склало 22% (проти очікуваних аналітиками 4,13 млрд дол.). Інші сегменти також показали потужні результати: дохід від клієнтських рішень досяг 2,75 млрд дол., збільшившись на 46% і перевищивши консенсус у 2,61 млрд дол. Дохід від «Ігрового підрозділу» склав 1,30 млрд дол., продемонструвавши зростання на 181% і також значно перевищивши очікування.



Компанія AMD активно укладає великі АІ-контракти, щоб конкурувати з Nvidia. Минулого місяця компанія досягла угоди з OpenAI, згідно з якою АІ-стартап розгорне 6 гігават графічних процесорів AMD Instinct протягом кількох років. У рамках цієї угоди OpenAI може отримати 10% частку в AMD. Крім того, у жовтні Oracle оголосила про плани розгорнути 50 000 чипів AMD Instinct MI450 AI у своїй хмарі з наступного року. Водночас, Amazon, що є ключовим хмарним клієнтом AMD, повідомила у вівторок, що продала всі свої 822 234 акції AMD станом на 30 вересня. Amazon набула цю позицію десь у першому кварталі року.



Станом на закриття торгів у вівторок, акції AMD зросли на 107% з початку року, тоді як Nasdaq зріс на 21%.

