Друге ушестя Пета Гелсінгера

4 декабря 2024 г., 17:07

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Головного виконавчого директора Intel Пета Гелсінгера звільнено з посади «за втратою довіри» з боку правління, невдоволеного втрачанням репутації і ринкової вартості культовим виробником мікросхем, одним з піонерів індустрії технологій. Формулювання з присмаком «радянщини» гармонійно вписується в літопис корпорації, з її регулярними проявами волюнтаризму - прийняттям довільних рішень всупереч об'єктивним умовам та обставинам.

Гелсінгер почав працювати в Intel ще підлітком, пішов у 2009 році і дванадцять років був генеральним директором VMware. Три роки тому він повернувся, сповнений уявним досвідом та ілюзіями, що на його долю випало поновити лідерство Intel в напівпровідниковій промисловості. Не сталося.

Компанія почала накульгувати задовго до повернення Гелсінгера. Її фокус трохи збився з пошуку принципово нових рішень на мажорні експерименти топ-менеджерів. Широкий загал все це бачив, співчутливо посміхаючись. Втрата певної взаємодії продуктів, що її проґавили попередники, спричинила добровільне відрізання кінцівок: безініціативну конкуренцію на ринку мережевого обладнання та втрату бізнесу енергонезалежної пам’яті.

Не Гелсінгер спізнився з концепцією чіплетів для виробництва чипів. Але вже за його режисурою Intel покинула розробку серверних платформ та бізнес міні-ПК. За його участю поспіхом виводилися на ринок нові покоління процесорів, «сирих» і непереконливих. Спільноти небайдужих роками обсмоктували претензії до Intel, але «мокрим рядном» для компанії став бум штучного інтелекту.

Єдине, на що спромоглася Intel в царині «цифрового розуму» — ревниво споглядати, як Nvidia перетворює свої графічні чіпи на ключовий компонент в центрах обробки даних. Колишній нішевий конкурент став новим Сонцем і геть затьмарив компанію Intel, ставши на сьогодні у 35 разів дорожчим за неї.

Власник заводів, Intel програє технологічну гонку фабрикантам TSMC і Samsung, що працюють на широкий загал (включно з основним процесорним конкурентом AMD). Гелсінгер мав намір реалізувати модний тренд останніх десятиліть — відкрити виробництво чіпів на замовлення інших компаній, в заводської мережі Intel. Це включало будівництво нового величезного комплексу в Огайо, проект, для якого компанія отримала федеральну допомогу від Закону про мікросхеми та науку 2022 року.

Компанія мала стати улюбленим проектом уряду США, який підтримується субсидіями платників податків. Зрештою була підписана угода про надання Intel майже 7,9 мільярдів доларів федеральних грантів, що є найбільшою прямою субсидією з програми. До речі, обраний президент Дональд Трамп розкритикував той закон, згідно з яким вже було виділено 39 мільярдів доларів у вигляді грантів, 75 мільярдів доларів у вигляді позик і кредитних гарантій, а також 25% податкових пільг для відновлення американського виробництва мікросхем. Потрясіння в Intel є невдачею для амбіцій адміністрації Байдена відновити вітчизняну напівпровідникову промисловість. Гримаса долі: зробити Америку великою знов, повернути технологічні виробництва на батьківщину технологій обіцяв Трамп, а краху зазнали інші.

Відсутність продуктів, здатних бути «новим словом» на ринку технологій та намагання перетворити Intel на контрактного виробника змусили правління поставити питання руба. Здається, збори пройшли погано, якщо замість звично-корпоративного «дякую, Intel» прощальним твітом Гелсінгера була біблійна цитата «Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чудеса Твої!».

Інвестори Intel, які прагнули побачити зміни в компанії, спочатку аплодували відходу генерального директора. Акції зросли на 6% в день відставки, але потім впали і зараз продовжують. Падіння з початку року склало 52%. Так багато підрозділів і співробітників було скорочено, щоб створити вартість для акціонерів – і на тобі.

«Пробзділось щось у Датському князівстві» (с)

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