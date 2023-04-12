 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

У застосунку «Дії» вже 19 млн користувачів

12 апреля 2023 г., 11:25
«У застосунку «Дії» — 19 млн користувачів! Плюс ще один мільйон», повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Команда «Дії» працює в турборежимі, щоб створювати зручні онлайн-сервіси, які завжди під рукою у вашому смартфоні. Мета сервісу, як зазначається - цифровізувати 100% державних послуг.

Щодня мільйони українців користуються цифровими документами в «Дії». Вони подорожують, відкривають рахунки в банках, отримують посилки та сідають за кермо з документами у смартфоні.

У «Дії» можна замовляти довідки й витяги за кілька кліків та підписуєте документи тоді, коли зручно користувачам. Жодних держустанов, черг та паперів.

Понад 670 мільйонів гривень українці вже вклали в економіку країни, купуючи військові облігації в застосунку «Дія».

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  