У застосунку «Дії» вже 19 млн користувачів

12 апреля 2023 г., 11:25

«У застосунку «Дії» — 19 млн користувачів! Плюс ще один мільйон», повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.





Команда «Дії» працює в турборежимі, щоб створювати зручні онлайн-сервіси, які завжди під рукою у вашому смартфоні. Мета сервісу, як зазначається - цифровізувати 100% державних послуг.





Щодня мільйони українців користуються цифровими документами в «Дії». Вони подорожують, відкривають рахунки в банках, отримують посилки та сідають за кермо з документами у смартфоні.





У «Дії» можна замовляти довідки й витяги за кілька кліків та підписуєте документи тоді, коли зручно користувачам. Жодних держустанов, черг та паперів.





Понад 670 мільйонів гривень українці вже вклали в економіку країни, купуючи військові облігації в застосунку «Дія».

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