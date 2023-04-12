Глобальний збій у роботі Starlink стався через прострочені сертифікати

12 апреля 2023 г., 13:35

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Супутниковий інтернет-сервіс SpaceX зазнав глобального відключення на вихідних через закінчення терміну дії сертифікатів безпеки на наземних станціях.





Клієнти Starlink зіткнулися з багатогодинним глобальним відключенням близько 20:00 за східним часом 8 квітня.





"Вибачте, невеликий збій у роботі SpaceX Starlink. Повертаємося в мережу, - написав генеральний директор Ілон Маск у твіттері 8 квітня. - Причина - прострочений сертифікат наземної станції. Ми перевіряємо систему на наявність інших одномоментних вразливостей".





Як пише Datacenter Dynamics, новина про глобальний збій (хоча вони й не пов'язані) з'явилася після того, як останніми тижнями почалися проблеми з останнім поколінням супутників Starlink.





Наприкінці березня спостерігачі помітили, що кілька нових супутників Starlink, відомих як v2 minis і запущених наприкінці лютого, неочікувано змінювали висоту і переходили на ексцентричні орбіти.





Пізніше Маск написав у Твіттері, що нові апарати "зазнають певних проблем, як і очікувалося", і компанія зніме з орбіти деякі супутники.





Принаймні один з нових апаратів вже зійшов з орбіти, а кілька інших перебувають на низьких орбітах.

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