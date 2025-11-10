Ринок IoT зросте до 865 млрд дол. до 2030 року

10 ноября 2025 г., 12:45

Згідно зі звітом MarketsandMarkets, світовий ринок Інтернету речей (IoT) готується до значного зростання, його обсяг збільшиться з 547,06 млрд дол. у 2025 році до 865,20 млрд дол. до 2030 року. Це відповідає середньорічному темпу зростання (CAGR) на рівні 9,6% протягом прогнозованого періоду. Ця траєкторія зростання вказує на те, де розгорнеться наступна хвиля вбудованих систем, підключення та інновацій, керованих даними, що відкриває нові можливості для європейської електроніки.



Основними драйверами зростання ринку IoT є розширення підключених екосистем та глобальна цифрова трансформація. Компанії активно використовують IoT для підвищення прозорості ланцюгів поставок, впровадження прогностичного обслуговування та надання персоналізованого клієнтського досвіду. Інтегруючи IoT із платформами АІ та аналітики, організації досягають високого рівня автоматизації та проактивного управління ризиками.



Мережі 5G ще більше прискорюють цю тенденцію. З наднизькою затримкою, вищою швидкістю передачі даних та підтримкою масового підключення пристроїв, 5G уможливлює такі критично важливі застосування, як автономні транспортні засоби, "розумне" виробництво та віддалений моніторинг здоров'я.



Серед вертикальних сегментів ринку Smart Healthcare прогнозується як сегмент, що зростатиме найшвидше до 2030 року. Рішення для охорони здоров'я на базі IoT трансформують догляд за пацієнтами, забезпечуючи безперервний моніторинг, діагностику в реальному часі та аналіз даних. Сектор рухається до персоналізованих та профілактичних моделей завдяки досягненням у 5G, периферійних обчисленнях (Edge Computing) та АІ.



Водночас, очікується, що IoT-платформи матимуть найбільшу частку ринку. Платформи від таких постачальників, як Microsoft Azure IoT, AWS IoT Core та Huawei OceanConnect, допомагають підприємствам керувати мільйонами підключених пристроїв, забезпечуючи інтероперабельність, централізований контроль та аналітику в реальному часі.



За географією, Азійсько-Тихоокеанський регіон прогнозується як регіон із найшвидшим зростанням протягом прогнозованого періоду. Уряди регіону стимулюють ініціативи цифрової економіки, як-от японська "Society 5.0" та індійська "Digital India", для сприяння інноваціям IoT.

