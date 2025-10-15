Дивовижний AMD EPYC 4545P

+22

Нове сімейство AMD EPYC 4005 «Grado» відкриває розробникам систем, хостинг-провайдерам і кінцевим користувачам переваги сучасної архітектури Zen 5: підтримку пам’яті DDR5-5600, інструкцій AVX-512 та доступні ціни на сервери.

Лінійка включає шість моделей: два високопродуктивні процесори з тепловим пакетом TDP 170 Вт і чотири енергоефективні рішення з TDP 65 Вт.

16-ядерний сервер на одному процесорі дозволяє максимально ефективно використати базову 16-ядерну ліцензію Microsoft Windows Server. На відміну від конкурентів початкового сегмента — Intel Xeon E / Xeon 6300, обмежених вісьмома ядрами, рішення на базі AMD за однакову вартість ліцензії надає удвічі більше обчислювальних ресурсів.

У лінійці 16-ядерників особливо виділяється AMD EPYC 4545P. Його тепловий пакет 65 Вт становить лише 38% від показників флагманських моделей EPYC 4565P та EPYC 4585PX із TDP 170 Вт. За це доводиться платити нижчою базовою частотою — 3,0 ГГц проти 4,3 ГГц, проте максимальна частота в 5,4 ГГц майже не поступається 5,7 ГГц у старших процесорів.

За результатами тестів Phoronix AMD EPYC 4545P забезпечує 88% продуктивності від 16-ядерного EPYC 4565P та 84% від флагманського EPYC 4585PX із технологією 3D V-Cache. Таке незначне відставання, за умови значно нижчого енергоспоживання та вартості, робить цей процесор унікальним вибором для розгортання недорогих високопродуктивних серверів веб-додатків, edge-рішень і будь-яких інфраструктурних завдань із щільним розміщенням обладнання.

Уявні конкуренти

Порівняння AMD EPYC 4005 з реальними конкурентами по сегменту молодших серверів Intel Xeon E / Xeon 6300 не залишають їм жодного шансу:

Більше того, AMD EPYC 4545P виглядає гідним суперником старших процесорів — у тих сценаріях, де достатньо 192 ГБ DDR5-пам’яті та 28 ліній PCIe.

Зазвичай у прикладних тестах не прийнято безпосередньо порівнювати процесори різного класу, адже «для будь-якої роботи потрібен один, але правильно підібраний інструмент». У кожній сфері існує власний набір релевантних метрик, і найкращим тестовим середовищем завжди буде прикладне програмне забезпечення, яке реально використовується. Саме галузева експертиза та відповідність конкретним потребам ринку роблять оціночні програми справді доречними.

Проте важко заперечити існування так званих «народних бенчмарків» на кшталт PassMark. Завдяки спільним зусиллям тест-волонтерів з усього світу формується онлайн-база узагальнених рейтингів компонентів ПК і серверів, зокрема процесорів. У народі ці показники жартома називають «папугами» — за мотивами казки Григорія Остера, де довжину удава вимірювали в різних «одиницях»: 38 папуг, 5 мавпочок чи 2 слоненят.

З чистої цікавості можна подивитися порівняння 16-ядерних процесорів різної архітектури, різного призначення, застарілих та актуальних:

AMD EPYC 4545P виглядає справді вдало з погляду ціни та продуктивності. Платформи під нього також недорогі.

Сервери здорової людини

Уся лінійка AMD EPYC 4005 пропонує високу продуктивність за привабливою вартістю. Для малого бізнесу, хостинг-провайдерів та інтеграторів edge-проєктів це означає прості у використанні, економічні та добре керовані серверні рішення.

Процесори сумісні з основними серверними операційними системами, включно з Microsoft Windows Server 2022 та 2025, Red Hat® Enterprise Linux 9.4 та 10, SUSE® Linux® Enterprise Server 15 SP6, Ubuntu® 22.04 та 22.04.5.

AMD EPYC 4545P — приклад процесора й платформи, здатних закривати широкий спектр завдань мінімальними засобами, зберігаючи баланс продуктивності, енергоефективності та вартості.

