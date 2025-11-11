Виручка CoreWeave у III кв. зросла на 133,8% до 1,36 млрд дол. на тлі АІ-буму

11 ноября 2025 г., 11:45

Хмарний провайдер CoreWeave, якого фінансово підтримує Nvidia, перевищив оцінки Волл-стріт за виручкою у III кв. 2025 року, скориставшись надзвичайним попитом на свою обчислювальну інфраструктуру, що живить робочі навантаження штучного інтелекту. Акції компанії зросли приблизно на 3% на подовжених торгах.





CoreWeave повідомила про виручку у розмірі 1,36 млрд дол. за III кв. 2025 року, що перевищило середній прогноз аналітиків (1,29 млрд дол.). Зростання за рік склало 133,8%.





Співзасновник і генеральний директор CoreWeave Майкл Інтратор (Michael Intrator) підкреслив, що компанія "продемонструвала винятковий третій квартал, встановивши нові рекорди за виручкою і майже подвоївши портфель невиконаних замовлень до понад 55 млрд дол.". Він також зазначив, що це зростання сигналізує про безпрецедентний попит на послуги CoreWeave, яка спеціалізується на наданні високопродуктивної хмарної інфраструктури саме для АІ. Це дозволило компанії залучити таких клієнтів, як Meta Platforms та OpenAI, які активно працюють над розробкою та розгортанням генеративних АІ-моделей. CoreWeave закріпила свою позицію як ключовий інфраструктурний партнер для найбільших технологічних компаній, укладаючи низку багатомільярдних угод.





Незважаючи на зростання виручки, компанія повідомила про чистий збиток за GAAP у розмірі 110,1 млн дол. у III кв., що пов’язано з агресивними інвестиціями у розширення обчислювальних потужностей та швидке нарощування флоту GPU.





Агресивні плани розширення CoreWeave, тим не менш, зіткнулися з проблемою наприкінці жовтня, коли криптомайнер Core Scientific розірвав угоду про злиття в обмін на акції на суму 9 млрд дол., що змушує інвесторів зважувати масивні контрактні перемоги проти високих витрат та стратегічних невдач.

