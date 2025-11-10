Квартальна виручка Super Micro впала на 15%

10 ноября 2025 г., 17:40

Акції виробника серверів Super Micro Computer обвалилися на понад 10% на подовжених торгах після того, як компанія опублікувала слабші, ніж очікувалося, результати за перший квартал її 2026a фінансового року. Незважаючи на те, що компанія зробила попереднє повідомлення минулого місяця, щоб підготувати інвесторів до зниження, фактичні показники розчарували ринок.



Super Micro Computer, яка є ключовим постачальником серверів з графічними процесорами Nvidia і вважалася одним із найбільших бенефіціарів буму АІ, повідомила про значне падіння фінансових показників. Виручка компанії склала 5,02 млрд дол., що на 15% менше, ніж 5,94 млрд дол. за аналогічний період минулого року. Цей показник значно не дотягнув до консенсус-прогнозу аналітиків у 6 млрд дол.



Чистий прибуток за загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (GAAP) впав більш ніж удвічі до 168,3 млн дол., порівняно з 424,3 млн дол. роком раніше. Скоригований прибуток на акцію (Non-GAAP EPS) склав 0,35 дол., тоді як очікувалося 0,40 дол. (згідно з даними LSEG).



Падіння виручки на 15% у річному вимірі та на 13% послідовно було частково спричинене "оновленнями дизайну" (design win upgrades), які перенесли частину очікуваного доходу з I кв. на II кв. фіскального року. Компанія пояснила, що це також відображає несприятливий мікс клієнтів та продуктів, зокрема, збільшення поставок гіпермасштабних та GPU-систем із нижчою маржею. Валова маржа знизилася до 9,3% (порівняно з 13,1% роком раніше).



Попри невдалий квартал, генеральний директор Чарльз Лян (Charles Liang) залишається оптимістичним щодо майбутнього. Super Micro значно підвищила свій прогноз на наступний період, очікуючи, що відкладені замовлення та стійкий попит на АІ-інфраструктуру дадуть свій ефект. Компанія очікує продажі у II кв. 2026 року в діапазоні 10 млрд дол. – 11 млрд дол., що значно перевищує середній прогноз аналітиків у 7,83 млрд дол. Super Micro також підвищила свій річний прогноз виручки на весь фіскальний 2026 рік до щонайменше 36 млрд дол., порівняно з попередньою оцінкою у 33 млрд дол. Лян підкреслив, що АІ GPU-платформи наразі складають понад 75% виручки компанії. Згідно з прес-релізом, компанія має рекордний портфель нових замовлень на суму понад 13 млрд дол., пов’язаних із наступним поколінням чипів Blackwell Ultra від Nvidia.

