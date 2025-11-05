Автовиробник Xpeng презентував роботів-гуманоїдів на власних АІ-чипах Turing

5 ноября 2025 г., 17:30

Як повідомляє CNBC, китайська компанія-виробник електромобілів Xpeng повідомила, що наступного року планує розпочати тестування власних роботаксі у Гуанчжоу та інших містах Китаю, а також показала новітнього гуманоїдного робота, масове виробництво якого заплановане на кінець 2026 року. Цей технологічний наступ має на меті позиціонувати Xpeng, подібно до її головного конкурента Tesla, як щось більше, ніж просто компанію з виробництва електромобілів.



В рамках свого "Дня АІ" Xpeng оголосила про запуск трьох моделей роботаксі. Ці транспортні засоби будуть використовувати чотири фірмові, самостійно розроблені АІ-чипи "Turing" Xpeng.



Компанія стверджує, що один чип Turing еквівалентний трьом чипам Nvidia Orin X (які мають 254 TOPS кожен). Він включає 40-ядерний процесор, дві власні нейромережеві процесорні одиниці (NPU) та архітектуру, оптимізовану спеціально для нейронних мереж і великих моделей. Процесор здатний локально запускати великі АІ-моделі з до 30 мільярдів параметрів.



Моделі роботаксі Xpeng оснащуються чотирма чипами Turing, що забезпечує сукупну обчислювальну потужність до 3000 TOPS.



У топових версіях (наприклад, G7 Ultra, X9 EREV) використовується три чипи Turing, забезпечуючи потужність до 2250 TOPS. Xpeng позиціонує це як "перші АІ-автомобілі із обчислювальною потужністю рівня L3".



Чип Turing дозволяє автомобілям запускати друге покоління моделі VLA 2.0 Xpeng (vision-language-action), яка перетворює візуальні дані безпосередньо в команди дій, що є ключовим для функцій автономного водіння (ADAS) та L4-рівня.



Гуманоїдний робот другого покоління Iron Robot базується на трьох чипах Turing.



Хоча співпрезидент Xpeng Браян Гу (Brian Gu) ще у квітні 2024 року застерігав, що самокеровані таксі стануть значним бізнесом не раніше ніж через п'ять років, тепер його тон змінився: "Технології розвиваються швидше, ніж ми очікували. Розробки в галузі АІ та значне збільшення обчислювальної потужності дають нам впевненість, що ми наближаємося до переломного моменту для роботаксі."



Xpeng співпрацюватиме з Alibaba щодо роботаксі через дочірню компанію електронної комерції AutoNavi та додаток Amaps, який включає портал виклику таксі. Стратегія Xpeng передбачає дві категорії автомобілів: комерційні самокеровані спільні транспортні засоби та повністю автономні особисті автомобілі.



Наслідуючи поштовх Tesla у сферу гуманоїдних роботів, Xpeng представила другу генерацію свого робота Iron robot з планами розпочати масове виробництво наступного року.



Робот використовує три АІ-чипи Turing та твердотільну батарею. Генеральний директор Хе Сяопен (He Xiaopeng) зазначив, що через високу вартість та низькі ціни на робочу силу в Китаї гуманоїди спочатку будуть використовуватися як гіди в офісних будівлях, помічники з продажу та екскурсоводи на об'єктах Xpeng. Однак він заявив, що не знає, скільки роботів продасть його компанія за наступні 10 років, але ця кількість перевищить показник щодо автомобілів.



Співпрезидент Гу визнав, що Xpeng розробляла деякі технології раніше за Tesla (зокрема, літаючі автомобілі та гуманоїдні роботи), але Tesla "виконала кращу і більш резонансну роботу, ділячись своїми планами комерціалізації, чого Xpeng до сьогодні робила не так багато".

