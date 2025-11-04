Amazon підписує угоду з OpenAI на 38 млрд дол.

4 ноября 2025 г., 17:25

Amazon та OpenAI уклали багаторічний контракт з на суму 38 млрд дол.



Ця угода, яка матиме "постійне зростання протягом наступних семи років", знаменує собою велику перемогу для Amazon Web Services після того, як компанія втрачала частку ринку на користь конкурентів, зокрема Microsoft та Alphabet Google, які перехоплювали великі контракти, завдяки своїм хмарним платформам, насиченим АІ.



За даними Synergy Research Group, лідерство Amazon на хмарному ринку скоротилося до 29% станом на вересень 2025 року. Через запізнення із запуском власної флагманської великої мовної моделі та відсутність споживчого чат-бота, Amazon вважали аутсайдером у гонці АІ. Проте, останнім часом компанія активізувала свої зусилля: минулого місяця було відкрито центр обробки даних АІ в Індіані під назвою Project Rainier вартістю 11 млрд дол., де моделі стартапу Anthropic тренуються з використанням власних чипів Amazon Trainium.



Угода AWS з OpenAI, що є знаковим клієнтом, свідчить про те, що компанія відновлює динаміку, зазначають аналітики. Акції Amazon зросли на 5% після оголошення угоди до рекордного рівня.



У рамках угоди OpenAI негайно починає використовувати обчислювальну потужність AWS, отримуючи доступ до сотень тисяч найсучасніших Nvidia GPU (включаючи GB200 та GB300) та можливість масштабування до десятків мільйонів CPU. Уся цільова потужність має бути розгорнута до кінця 2026 року з можливістю подальшого розширення.



Генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) зазначив: "Масштабування передового АІ вимагає масових, надійних обчислень. Наше партнерство з AWS зміцнює широку обчислювальну екосистему, яка забезпечить цю наступну еру та принесе передовий АІ кожному."



Генеральний директор AWS Метт Гарман (Matt Garman) додав: "Оскільки OpenAI продовжує розширювати межі можливого, найкраща у своєму класі інфраструктура AWS слугуватиме основою для їхніх амбіцій у сфері АІ."



Для порівняння, Microsoft минулого тижня розкрила зобов'язання перед OpenAI на суму 250 млрд дол. для своїх хмарних сервісів Azure, а Oracle підписала угоду зі стартапом на 300 млрд дол.



Щоб залишатися конкурентоспроможною, генеральний директор Енді Джассі (Andy Jassy) скорочує корпоративний штат (на 14 000 співробітників) і водночас збільшує витрати на АІ. Очікується, що капітальні витрати Amazon складуть близько 125 млрд дол. цього року і більше наступного. Аналітик BMO Capital Markets Браян Піц (Brian Pitz) вважає, що угода з OpenAI може збільшити незавершене замовлення (backlog) AWS приблизно на 20% у четвертому кварталі, порівняно з 200 млрд дол. станом на кінець вересня.

