Акції Intel зросли на тлі повідомлень про можливу купівлю частки компанії урядом США

Акції Intel підскочили на понад 7% після появи інформації від Bloomberg про те, що уряд США веде переговори щодо придбання частки в компанії. Ця новина з'явилася після нещодавньої зустрічі президента Дональда Трампа з генеральним директором Intel Ліп-Бу Таном (Lip-Bu Tan), під час якої, за словами джерел, і виник план державної підтримки.





Ймовірно, інвестиція буде спрямована на підтримку будівництва нового комплексу заводів Intel в Огайо. Компанія розпочала роботи на цьому майданчику ще у 2022 році, плануючи запустити виробництво чипів цього року, однак згодом відклала старт до 2030 року. Комплекс в Огайо, вартість якого оцінюється у 28 млрд дол., складатиметься з двох заводів, що використовуватимуть передовий процес 14A.





Цей проєкт є частиною масштабної стратегії Intel щодо зміцнення своїх позицій на ринку контрактного виробництва чипів, де компанія конкурує з TSMC. У рамках цієї ініціативи Intel також інвестує 32 млрд дол. у будівництво двох нових заводів в Аризоні. Незважаючи на значні вкладення, компанія поки не забезпечила собі жодного клієнта для свого контрактного виробництва.





Раніше, за адміністрації Байдена, Intel вже отримала 7,86 млрд дол. фінансування в рамках Закону про чипи (CHIPS Act), п'ята частина яких була виділена саме на завод в Огайо. Крім того, компанія здобула грант у розмірі 3 млрд дол. щодо виробництва чипів для оборонного сектору США через ініціативу під назвою Secure Enclave.





Наразі невідомо, яким буде розмір частки, яку уряд може придбати в Intel, а також чи прагнутиме адміністрація Трампа отримати "золоту акцію", що дозволить накладати вето на деякі бізнес-рішення, як це сталося після продажу U.S. Steel.





Коментуючи повідомлення, Intel заявила, що "з нетерпінням чекає продовження роботи з адміністрацією Трампа для досягнення спільних пріоритетів", але відмовилася коментувати чутки та припущення.

