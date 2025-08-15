Київстар розпочинає торги акцій на американській біржі Nasdaq

15 августа 2025 г., 14:35

+11

голос Tweet

Kyivstar Group, материнська компанія провідного цифрового оператора України, оголосила про завершення свого історичного лістингу на фондовій біржі Nasdaq Stock Market. Починаючи з 15 серпня 2025 року, акції Київстару торгуються на Nasdaq під тікером KYIV, відкриваючи глобальним інвесторам прямий доступ до інвестування в український бізнес та економічне відновлення України. Станом на момент закриття угоди про об’єднання бізнесу компанія VEON володіє 89,6% акцій Kyivstar Group.

Київстар – провідний цифровий оператор України, що працює в Україні понад 27 років та обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та 1,1 млн користувачів фіксованого інтернету. Портфель цифрових сервісів компанії включає медичну платформу Helsi з понад 29 млн зареєстрованих користувачів, платформу кіно та телебачення «Київстар ТБ», а також лідера українського ринку райдхейлінгу та доставки – Uklon. Київстар також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія активно розвиває напрям розробки програмного забезпечення в Україні.

Як зазначається, Київстар – перша і єдина на сьогодні компанія з бізнесом виключно в Україні, акції якої торгуються на біржі США.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6