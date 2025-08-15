Продуктовий портфель ELKO Ukraine доповнять захищені смартгодинники Kospet

15 августа 2025 г., 16:25

ELKO Ukraine починає дистриб’юцію смартгодинників Kospet – інноваційного бренду, що є піонером у галузі міцних хронометрів з функціями водонепроникності, витривалості до корозії та ударостійкості. Всі моделі проходять тестування на відповідність американському військовому стандарту MIL-STD-810H, що підтверджує їхню захищеність та надійність навіть в екстремальних умовах.

Розумні та захищені годинники Kospet розроблені для тих, хто любить спорт на свіжому повітрі або працює в суворих умовах. Такі функції, як дводіапазонний GPS, понад 100 спортивних режимів з інтелектуальним розпізнаванням, комплексний моніторинг здоров'я (включаючи частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск, рівень кисню в крові, сон та рівень стресу), високоякісні AMOLED-дисплеї з водонепроникним корпусом та тривалий час роботи від акумулятора, дозволяють користувачам вести активний спосіб життя.

Для партнерів ELKO Ukraine стають доступними три лінійки бренду. Серія Tank M3 – універсальні смартгодинники з великим AMOLED-дисплеєм для щоденного використання, що поєднують витривалість та стильний дизайн. Серія Tank T3 – функціональні хронометри з якісною AMOLED-матрицею, дводіапазонною GPS-навігацією та понад 170 спортивними режимами. Розроблені для мандрівників, спортсменів і користувачів, які потребують розширеного функціоналу та до 15 днів роботи без підзарядки. Серія Tank X2 – легкі, захищені та енергоефективні пристрої з простим дизайном. Призначені для поціновувачів максимального комфорту та автономності, ці смартгодинники забезпечують до трьох днів роботи в режимі AOD, надійність і функції моніторингу здоров’я навіть у польових умовах.

Компанія Kospet була заснована у 2018 році, з центром розробки дизайну – у Вашингтоні. Сьогодні розумні годинники Kospet представлені на провідних платформах електронної комерції більш ніж у 70 країнах світу.

