Acer доповнила асортимент 3D-пристроїв SpatialLabs ноутбуком та монітором

16 января 2024 г., 13:35

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Компанія Acer оголосила про поповнення лінійки стереоскопічних 3D-пристроїв SpatialLabs ноутбуками Aspire та ігровими моніторами Predator.



Новий ноутбук Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition надає 3D-контент для роботи та розваг на своєму 15,6-дюймовому дисплеї UHD. Він поставляється із повним набором програм SpatialLabs на основі ШІ для перегляду та створення контенту 3D без потреби в спеціальних окулярах. Завдяки Microsoft Copilot у Windows 11 користувачі можуть застосовувати помічник для виконання завдань на основі ШІ для кращої продуктивності та більшої зручності, а технології Acer PurifiedView і PurifiedVoice забезпечують якісний відеозв’язок на 3D-ноутбуці.



Ігровий монітор Predator SpatialLabs View 27 із технологією SpatialLabs TrueGame максимально наближає та «оживляє» ігрову 3D-реальність, тож ви бачите події саме такими, якими їх замислили розробники. TrueGame додає 3D-дизайну ігор більшої глибини та чіткіших контурів, тому ігрове середовище здається навдивовижу реальним, а аудіосистема Acer Immerse Audio діє як віртуальні навушники, щоб ніщо не відвертало від гри.



З новим ноутбуком Acer Aspire 3D 15 (A3D15-71GM) імерсивні 3D-розваги та широкі можливості для творчої роботи стануть доступними ще більшому колу користувачів. Пристрій оснащено оптичними рішеннями SpatialLabs, процесором Intel Core i7 та відеокартами NVIDIA GeForce RTX 4050 (у найостанніших версіях ноутбуків) для відтворення 3D-зображень.



Стереоскопічний 3D-ноутбук використовує технологію SpatialLabs Experience Center Pro із широким набором програм і додаткових модулів SpatialLabs, що полегшує створення контенту та додає безліч переваг. SpatialLabs Go виводить імерсивність на новий рівень, адже запатентовані моделі ШІ від Acer перетворюють 2D-контент на 3D в режимі реального часу. Хай то буде красиве фото, знімання особливих моментів чи відео з YouTube – SpatialLabs Go створює для 2D-контенту карти глибин і перетворює його на стереоскопічні 3D-зображення. До того ж технологія SpatialLabs Player під час перегляду контенту надає повний контроль за лінійним відтворенням відео і дає змогу плавно перемикатися між режимами 2D і 3D.



Для роботи можна скористатися програмою та технологією рендерингу SpatialLabs Model Viewer, які в реальному часі імпортують та перетворюють файли у форматах CGI та CAD на 3D-ілюстрації, що допомагає вивірити всі деталі й продемонструвати ідеї в повному обсязі. Ще 3D-ноутбук підтримує середовище виконання Acer OpenXR для створення 3D-контенту, а також інші інструменти розробника, як-от плагіни SpatialLabs Unity та Unreal Engine для прискореного виконання 3D-проєктів і розширеної підтримки представників творчих професій у різних сферах. 3D-ноутбук належить до пристроїв із технологіями нової хвилі; його оснащено ШІ-асистентом Copilot, швидкий і безперешкодний доступ до якого забезпечує спеціальна клавіша Copilot. Copilot у Windows відкриває нові можливості для творчості й ефективної праці, використовуючи ШІ для надання персоналізованих відповідей і виконання певних завдань під час роботи, гри чи творчості.



Під час роботи та в години дозвілля 15,6-дюймовий дисплей UHD IPS зі стовідсотковим охопленням палітри Adobe RGB і можливістю перемикання між режимами 2D та 3D будь-які

зображення передає з глибиною й кінематографічними кольорами. Під час відеовикликів тандем програм Acer PurifiedVoice та PurifiedView допомагає користувачу чітко звучати та якнайкраще виглядати, чому сприяють ШІ-функції усунення сторонніх шумів та численні ефекти камери. Робота з 3D-контентом – це велике навантаження на пристрій, але Aspire 3D 15 не перегрівається, навіть працюючи на повній потужності, завдяки технології Acer TwinAir і системі відведення тепла з трьох мідних трубок. З програмою AcerSense, яку можна викликати одним натисканням на спеціальну клавішу AcerSense, дуже просто моніторити стан і продуктивність системи. Користувачі обов’язково оцінять великі обсяги пам’яті на Aspire 3D 15 (DDR5 обсягом до 32 ГБ і накопичувачі до 2 ТБ) та широкі можливості підключення (порт HDMI 2.1, USB Type-C Thunderbolt 4 і підтримка Wi-Fi 6).



Acer доповнила лінійку стереоскопічних 3D-дисплеїв новим монітором Predator SpatialLabs View 27, який дає змогу глибше поринути в 3D-світи. SpatialLabs TrueGame використовує запатентовану технологію побудови тіней і систему драйверів для створення індивідуальних 3D-профілів із наявною інформацією про глибину з самих ігор. Режим 3D Ultra з другою віртуальною камерою надає додаткової глибини та геометрії кожній сцені, а велика колекція 3D-стереонастройок відкриває широкі можливості для налаштування візуальних ефектів на власний смак. Активувавши функцію One-click Game, можна викликати ігри з попередньо налаштованими 3D-профілями. Список ігор категорії ААА та класичних ігор поповнюється щомісяця.



Технологія Acer Immerse Audio доповнює 3D-функції ігрового монітора об’ємним звуком. Два динаміки на 2,5 Вт із ШІ-технологією формування спрямованого сигналу й відстеження положення голови створюють враження використання навушників з об’ємним звучанням. Таким чином, навіть без реальних навушників можна насолоджуватися кожним звуком, кожною емоцією та сценою улюбленої гри.



На 27-дюймовому дисплеї 4K моделі Predator SpatialLabs View із можливістю перемикання між режимами 2D і 3D зображення обох форматів відтворюються у найпривабливішому вигляді із соковитими та яскравими кольорами завдяки частоті оновлення 160 Гц, яскравості 400 нітів і високій точності кольорів із показником Delta E< 2. Сумісність з AMD FreeSync та NVIDIA G-SYNC дає змогу ігровому 3D-монітору відображати яскраві кадри без розривів, навіть коли граєте в темних середовищах без достатнього освітлення.



Acer SpatialLabs View Pro 27 із лінійки рішень SpatialLabs – рішення для професійних розробників і контент-мейкерів. З ним тривимірні ідеї та аудіовізуальні елементи отримують чіткіші контури, а вся концепція до найменших деталей набуває більшої реалістичності.



Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition (A3D15-71GM) надійде в продаж в Україні у кінці лютого 2024 року за ціною від 72999 грн.

Predator SpatialLabs View 27 надійде в продаж в Україні в ІI кварталі 2024 р. за ціною від 79999 грн.

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