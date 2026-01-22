AOC випустила 24- та 27-дюймові IPS-монітори з часом відгуку 0,5 мс

22 января 2026 г., 16:42

Компанія AOC заявила про розширення універсальній серії B3 двома новими QHD-моніторами, створеними для користувачів, які очікують від екрана більшого. Моделі Q24B36X з діагоналлю 23,8 дюйма (60,5 см) та Q27B36X з діагоналлю 27 дюймів (68,6 см) поєднують роздільну здатність 2560×1440 з частотою оновлення 144 Гц і часом відгуку 0,5 мс MPRT. Це забезпечує плавне та комфортне зображення як під час роботи з таблицями та перегляду контенту, так і під час відпочинку за грою після напруженого робочого дня.



Серія B3 орієнтована на поєднання практичності та продуманого дизайну для дому і робочого простору. Моделі Q24B36X та Q27B36X продовжують розвивати цю філософію, додаючи рівень динамічної продуктивності, зазвичай притаманний спеціалізованим ігровим моніторам. Завдяки частоті оновлення 144 Гц прокручування стає плавним, відтворення відео – бездоганним, а неформальні ігрові сесії – помітно комфортнішими. Час відгуку 0,5 мс MPRT забезпечує чітке зображення без шлейфів у динамічних сценах, надаючи користувачам відчутну перевагу під час переходу від роботи до гри.



Ці характеристики роблять їх вибором для студентів, користувачів домашнього офісу та всіх, хто використовує монітор як для продуктивної роботи, так і для розваг.



Обидва монітори оснащені IPS-панелями з роздільною здатністю 2560×1440, що забезпечує помітно вищу деталізацію порівняно з Full HD. Текст виглядає чітким, зображення – насиченим деталями, а додатковий робочий простір підвищує комфорт багатозадачної роботи.



27-дюймовий Q27B36X забезпечує щільність 109 ppi та охоплення 118,5% sRGB та 92,1% DCI-P3, тоді як 23,8-дюймовий Q24B36X пропонує ще вищу щільність — 123 ppi, а також охоплення 114,7% sRGB і 88,8% DCI-P3.



Широкі кути огляду 178°/178° гарантують стабільну передачу кольорів з різних ракурсів, забезпечуючи безкомпромісну зручність спільного перегляду екрана, наприклад, з колегою або під час відеодзвінка, коли ви відхиляєтеся назад. Яскравість 300 кд/м² забезпечує комфортну видимість зі звичним домашнім та офісним освітленням.



Технологія Adaptive-Sync усуває розриви зображення, синхронізуючи частоту оновлення монітора з виходом вашої відеокарти, гарантуючи плавну картинку як під час роботи, так і під час гри. Підтримка HDR10 підвищує контрастність та глибину кольору при перегляді сумісного контенту, роблячи потокове відео та ігри ще яскравішими та живішими.



Для тих, хто проводить цілий день за столом технологія Flicker-Free та режим Low Blue Light допомагають зменшити напруження очей під час тривалого використання. Підставка з регульованим нахилом (-5°/21°) забезпечує зручне позиціювання, а сумісність з VESA 100×100 дозволяє кріпити монітор на стіну або використовувати його з кронштейнами для більш гнучкого розташування.



Кожен монітор оснащений одним входом HDMI 2.0 та одним DisplayPort 1.4, що задовольняє потреби більшості настільних ПК, ноутбуків та сучасних ігрових консолей. Вихід для навушників 3,5 мм дозволяє слухати звук приватно без додаткових адаптерів.



23,8-дюймовий Q24B36X підходить для компактних столів і невеликих робочих зон, тоді як 27-дюймовий Q27B36X забезпечує більше екранного простору для тих, хто віддає перевагу великому «полотну». Обидва монітори мають однакову частоту оновлення 144 Гц, час відгуку 0,5 мс MPRT та дизайн серії B3 з вузькими рамками, які гармонійно виглядають у будь-якому середовищі.



Монітори AOC Q24B36X та Q27B36X будуть доступні з лютого 2026 року за рекомендованою роздрібною ціною 6399 грн та 7399 грн відповідно.

