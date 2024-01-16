SoftwareOne поки що залишиться незалежною компанією

16 января 2024 г., 14:35

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Як повідомляє Reuters, SoftwareOne залишиться окремою публічною компанією.



Про це у понеділок заявив швейцарський постачальник програмного забезпечення і хмарних рішень, оголосивши про завершення стратегічного огляду, розпочатого в липні 2023 року.



Рада директорів компанії одноголосно відхилила пропозицію від Bain Capital. Таке рішення було прийнято оскільки необов'язковий показник вартості не надавав достатньої впевненості і не відображав вартість SoftwareOne, йдеться в заяві компанії.



"Рада директорів переконана, що SoftwareOne має всі можливості для створення вартості для акціонерів як окрема публічна компанія", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у травні минулого року Bain Capital запропонував 3,2 млрд дол. за компанію. Через кілька тижнів рада директорів SoftwareOne розпочала стратегічний огляд, щоб оцінити можливість продажу. У наступні місяці компанія, як повідомляється, отримала пропозиції від ще кількох інших потенційних покупців, включаючи інвестиційну фірму Apax Partners.



До грудня єдиним претендентом залишився Bain Capital. Інвестиційна компанія щонайменше двічі переглядала свою початкову пропозицію у розмірі 3,2 мільярда доларів після коливань ціни на акції SoftwareOne. У липні минулого року спочатку ціна дійшла до 3,7 млрд дол., а потім впала до 3,5 млрд дол. після того, як SoftwareOne зменшила свої прогнози щодо зростання доходів на 2023 фінансовий рік.



Також відзначається, той факт, що остання пропозиція у 3,5 млрд дол. була відхилена, не є чимось несподіваним. Раніше цього місяця агентство Bloomberg повідомило, що пропозиція отримала "прохолодну реакцію" від правління SoftwareOne. Компанія повідомила Bain Capital, що пропозиція є занадто низькою, щоб отримати підтримку її директорів.



У минулому кварталі SoftwareOne повідомила про дохід 233,4 мільйона швейцарських франків, що на 8,4% більше, ніж рік тому. Більшу частину продажів, 121 мільйон швейцарських франків, компанія отримала від напрямку Software & Cloud Marketplace.



Reuters також нагадує, що 15 лютого компанія проведе Capital Markets Day, на якому разом з результатами за рік буде представлено прогноз на 2024 рік та середньострокові орієнтири, а стратегія розвитку.

Також слід відзначити, що SoftwareOne веде операції і в Україні, має офіс у Київі.

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