Vodafone минулого року приєднав 3125 багатоквартирних будинків до мережі GPON

16 января 2024 г., 12:35

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Після виходу на ринок фіксованого зв’язку «Vodafone Україна» продовжує активно розвивати послуги домашнього інтернету Vodafone Gigabit Net, за який у групі компаній відповідає команда Vega.

За 2023 рік оператор розгорнув мережу GPON у 3125 багатоквартирних будинках. Мешканці понад 411 тис. домогосподарств Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Чорноморська, Вишневого, Запоріжжя та Львова тепер також мають можливість користуватися інтернетом за сучасною технологією. У грудні минулого року розпочалося будівництво у Миколаєві та Івано-Франківську. Загалом домашній інтернет Vodafone Gigabit Net доступний для підключення вже у 5370 будинках – у 782 тис. домогосподарств.

Компанія не лише розширює географію покриття, а й модернізує оптичні мережі на нову технологію. Модернізовано понад 80% інфраструктури FTTB та FTTH, яка вже працює на основі GPON (Gigabit Passive Optical Network).

У стійкість мережі компанія вже інвестувала понад 250 млн грн. Це інвестиції у будівництво нових зон GPON та модернізацію мереж FTTx, відновлення обладнання, пошкодженого та знищеного через вороже вторгнення, та закупівлю акумуляторів, генераторів й пального для забезпечення працездатності обладнання навіть під час ймовірних відключень від електроживлення.

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