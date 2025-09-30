Хмарна платформа Київстар пропонує бізнесу та держустановам AI-технології

30 сентября 2025 г., 14:35

Оператор електронних комунікацій та постачальник цифрових рішень Київстар розпочав інтеграцію технологій штучного інтелекту (AI) у власній хмарній платформі Kyivstar Cloud. Завдяки цьому український бізнес та державні установи можуть розгортати AI-рішення прямо в українській хмарі.

Нові AI-модулі у Kyivstar Cloud дозволяють: аналізувати великі обсяги даних у реальному часі з використанням машинного навчання; автоматизувати бізнес-процеси (оптимізація систем збереження та пошуку інформації, аналітики); розгортати власні моделі генеративного AI; використовувати готові інструменти – чат-боти, генератори контенту, системи рекомендацій – без потреби в окремій AI-команді.

Інструменти AI вже доступні всім клієнтам Kyivstar Cloud. Компанія також пропонує консультації з архітекторами хмари для адаптації моделей під конкретні потреби бізнесу.

