 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Хмарна платформа Київстар пропонує бізнесу та держустановам AI-технології

30 сентября 2025 г., 14:35

Оператор електронних комунікацій та постачальник цифрових рішень Київстар розпочав інтеграцію технологій штучного інтелекту (AI) у власній хмарній платформі Kyivstar Cloud. Завдяки цьому український бізнес та державні установи можуть розгортати AI-рішення прямо в українській хмарі.

Нові AI-модулі у Kyivstar Cloud дозволяють: аналізувати великі обсяги даних у реальному часі з використанням машинного навчання; автоматизувати бізнес-процеси (оптимізація систем збереження та пошуку інформації, аналітики); розгортати власні моделі генеративного AI; використовувати готові інструменти – чат-боти, генератори контенту, системи рекомендацій – без потреби в окремій AI-команді.

Інструменти AI вже доступні всім клієнтам Kyivstar Cloud. Компанія також пропонує консультації з архітекторами хмари для адаптації моделей під конкретні потреби бізнесу.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  