Міненерго: до кінця року очікується введення додаткових 300 МВт потужності

19 декабря 2025 г., 10:25

0

Tweet

Під час брифінгу в.о. Міністра енергетики України Артема Некрасова він зазначив, що внаслідок атак рф минулої ночі без електропостачання залишилися понад 180 тисяч споживачів. Більшу частину з них уже заживлено завдяки цілодобовій роботі енергетиків.



Через попередні масовані атаки на Одещині наразі знеструмленими залишаються понад 12 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають цілодобово.



Артем Некрасов також зазначив, що енергосистема наразі балансується за рахунок усієї доступної генерації, імпорту електроенергії та застосування графіків обмежень по регіонах. Через щоденні обстріли та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень наразі неможливе.



Найближчим часом очікується вивільнення додаткових 800 МВт електричної потужності, які буде перерозподілено між споживачами. Для цього робоча група при Міненерго передала обласним військовим адміністраціям переліки об’єктів, що не є критичними та мають бути переведені на загальні графіки відключень.



Уряд також робить акцент на розвиток розподіленої генерації. До кінця року очікується введення додаткових 300 МВт потужності. Крім того, домогосподарства та бізнес вже встановили сонячні електростанції загальною потужністю близько 1 ГВт. Для громадян продовжують діяти програми «Доступні кредити 5-7-9» та державна програма підтримки «Енергонезалежність фізичних осіб – власників домогосподарств».

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI