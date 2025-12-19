 
Трест, который лопнул

У грудні контрактується майже 950 протишахедних дронів на добу

19 декабря 2025 г., 8:25
Міноборони повідомило, що у грудні середній показник забезпечення Сил оборони дронами-перехоплювачами для протидії ворожим БпЛА типу Shahed, які контрактує Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони, склав майже 950 одиниць на добу. 

«Нарощуємо поставки протишахедних засобів для воїнів. Ці засоби дозволяють посилити захист від дронового терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет», – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль. 

АОЗ Міноборони продовжує роботу з укладання нових контрактів та нарощування обсягів постачання дронів-перехоплювачів для потреб Збройних Сил. Зокрема, Агенція вже розпочала закупівлі зброї та техніки, у тому числі протишахедних БпЛА, на 2026 рік. 

«Забезпечення військових дронами-перехоплювачами є пріоритетним для АОЗ. Ми системно працюємо з ринком для забезпечення безперервності та повноти постачання цих засобів. Так, станом на грудень маємо контракти з більш як 10 виробниками таких безпілотників», - зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов. 

Крім того, Агенція додала дрони-перехоплювачі тактичного рівня до ІТ-системи DOT-Chain Defence. Це дає змогу бригадам на лінії фронту самостійно обирати необхідні засоби для протидії ворожим розвідувальним та ударним безпілотникам, таким як Орлан чи Zala.

