«Закрив раунд» потрапив у шортлист «Слушно-2025»: потрібен ваш голос! 

1 сентября 2025 г., 18:10
0 
 

«Закрив раунд» потрапив у шортлист «Слушно-2025»: потрібен ваш голос!

«Закрив раунд» увійшов до короткого списку премії «Слушно-2025» від Megogo одразу у двох номінаціях — «Подкаст про бізнес» та «Подкаст про науку й технології».

Голосування слухачів уже відкрите та триватиме до 5 вересня, а результати оголосять 30 вересня. Думка аудиторії важить 50% загального балу, тож значення має кожен голос. 

Як проголосувати за «Закрив раунд»  

Голосування вже відкрите та доступне на офіційній сторінці премії. Для того, щоби проголосувати:

  1. Зайдіть у потрібні номінації («Подкаст про бізнес», «Подкаст про науку й технології»), знайдіть «Закрив раунд» у коротких списках.
  2. Натисніть «Віддати голос» (за правилами — 1 голос у кожній номінації).

Чому саме «Закрив раунд»

«Закрив раунд» — популярний подкаст ведучих Іллі Кабачинського та Антона Полєскова, що досліджує технологічні феномени, інвестиції та людей, що стоять за найважливішими новинами галузі.

Гості студії часто розповідають ексклюзиви, а для багатьох з них участь у подкасті стає першим досвідом великих публічних інтерв’ю. За п’ять сезонів учасниками «Закрив раунд» були десятки українських засновників та керівників провідних компаній, один з них — очільник Мінцифри Михайло Федорів.

У 2024 році команда подкасту запровадила відео-формат та випустила спеціальний епізод про життя технологічного кластеру Харкова під час війни.

Проєкт виходить за підтримки Favbet Tech — української технологічної компанії з топ-50 найбільших IT-бізнесів України та співініціатора створення AI-комітету Асоціації IT Ukraine.

Про «Слушно»  

Премія «Слушно» від Megogo Audio вже п’ять років відзначає кращі україномовні подкасти. Цьогоріч «Слушно» нагородить переможців у 12 основних номінаціях, а гран-прі отримає один із фіналістів за рішенням команди Megogo. Вперше спеціальну нагороду отримає й подкаст, що набере найбільшу кількість голосів аудиторії.

Для «Закрив раунд» це вже друга участь у премії — минулоріч подкаст вже потрапляв до короткого списку номінації «Подкаст про науку й технології» та посів другу сходинку.
 

