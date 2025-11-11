За тиждень курс DELTA в застосунку Армія+ розпочали рекордні 13 тис. військових

11 ноября 2025 г., 10:25

За перший тиждень після запуску в застосунку Армія+ навчального курсу по системі DELTA до нього доєдналися 13 тис. військовослужбовців. З них понад 1500 вже пройшли його повністю та отримали сертифікати.

Курс містить понад 50 практичних занять. Для повного проходження потрібно щонайменше п'ять годин навчання. Програма одразу дає практичні навички роботи з Monitor, Mission Control, Target Hub, платформою відеоаналізу Vezha та іншими модулями системи. Вони допомагають військовим від командира до піхотинця і пілота приймати рішення узгоджено та на основі реальних даних. Таке навчання – це глибоке занурення, яке одразу можна застосувати в роботі підрозділів.

Наразі в Армія+ доступно 17 навчальних курсів, серед яких найпопулярніші – «Безпілотні системи. Основи БпЛА» (45 тис. військових розпочали навчання), «Інформаційна стійкість. Кібербезпека» (34 тис.) та «Основи звʼязку на полі бою» (22 тис.).

