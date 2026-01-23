 
Система управління дронами Mission Control починає працювати в бойовій екосистемі DELTA

23 января 2026 г., 13:55

Система управління дронами Mission Control починає працювати в бойовій екосистемі DELTA

Міністр оборони України Михайло Федоров підписав наказ про запуск Mission Control – системи управління дронами в бойовій екосистемі DELTA. Відтепер кожен екіпаж вноситиме у систему тип БпЛА, точку запуску, маршрут і завдання.

«Ми прибираємо паперову армію, яка відбирає час і фокус у військових. Усі дані формуються автоматично на основі реальної роботи екіпажів. Командири вперше отримують повну картину виконання місій у реальному часі – без ручних зведень і бюрократії», – наголосив Михайло Федоров.

Наступний крок – запуск аналогічної системи управління для артилерії.

«Переходимо від хаосу й фрагментарних даних до керованої, технологічної війни, де рішення ухвалюють на основі точних цифр, а не припущень. Це і є нова логіка війни: воювати системно, технологічно й ефективно, зберігаючи життя наших військових», – додав міністр оборони.

