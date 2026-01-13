Цифрова трансформація війська триває – підсумки використання застосунку Армія+ у 2025 році

13 января 2026 г., 8:25

Міністерство оборони України повідомляє, що 2025 року через офіційний мобільний застосунок військовослужбовця Армія+ подано понад 1 млн рапортів, з яких 760 тис. вже погоджено. Це підтверджує системне використання сервісу в підрозділах Збройних Сил України та інших складових Сил оборони.

Лідери у використанні рапортів через Армія+ за підсумками року: 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада (23792 поданих рапортів); 47 окрема механізована бригада «Маґура» (22736 рапортів); 5 окрема штурмова Київська бригада (17672); 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада (10905); 23 окрема механізована бригада (10886); 40 окрема бригада берегової оборони (10110).

Також до десятки найбільш активних користувачів Армія+ увійшли 783 окрема бригада оперативного обладнання території ДССТ (9405 рапортів), 148 окрема артилерійська Житомирська бригада (8606), 710 окрема бригада охорони ДССТ (8226) та 34 окрема бригада берегової оборони Морської Піхоти (7964), що свідчить про широке впровадження цифрових рапортів у різних компонентах війська.

В Армія+ доступно 50 типів рапортів, які військові можуть подати онлайн. Найпопулярнішими рапортами лишаються на щорічну відпустку (34% від усіх поданих рапортів), оздоровлення (23%) та отримання довідки Ф5 (12,5%).

Армія+ також спрощує роботу командирів: дозволяє бачити статуси погодження, швидше ухвалювати рішення та використовувати мультипідпис для одночасного опрацювання великої кількості рапортів.

Застосунок Армія+ розроблений Центром масштабування технологічних рішень ЗСУ, військовими, ІТ-фахівцями, з бойовим досвідом. Це дає змогу створювати цифрові сервіси з урахуванням реальних потреб підрозділів та умов служби.

